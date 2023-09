Jelena Perčin ovim izdanjem dokazala da ne žali za Momčilom, svi su gledali samo u nju

Autor: I.D.

Glumica Jelena Perčin bila je jedna od gostiju na premijeri filma “Smrt djevojčice sa žigicama” redatelja Gorana Kulenovića, na kojoj je bilo mnogo domaćih glumaca.

Uživa u solo vodama

Jelena je privukla pažnju svojom jednostavnom crno-bijelom kombinacijom, a sve je poglede ukrala upravo zbog uske kožne suknje koja je istaknula njene ženstvene obline i vitke noge.

Tijekom cijele večeri, glumica je neprestano nosila osmijeh na licu i srdačno se pozdravljala i fotografirala s kolegama.





42-godišnja glumica često je draga tema medija, osobito nakon razvoda od crnogorskog glumca Momčila Otaševića, s kojim je bila u braku pet godina i zajedno su dobili dvoje djece, kćer Mašu i sina Jakšu.

Momčilo i devet godina starija Jelena vjenčali su se u tajnosti u Crnoj Gori 2018. godine. Glumica je prije njega bila u braku sa poduzetnikom Kristijanom Babićem kojemu je rodila kćer Lotu.

“Moram priznati, smeta mi zanimanje za moj privatni život. Ne volim se izlagati, ne volim govoriti o svojoj obitelji, čak to smatram neukusnim i stoga se trudim zaštititi privatnost maksimalno koliko mogu”, komentirala je Perčin nakon razvoda za Slobodnu Dalmaciju.

Dok je Momčilo nedavno izjavio kako su djeca malo kod njega, a malo kod majke.









“Kad me zovu Janko, djeca kažu, nije on Janko, on je tata. Ponekad ih dovedem i na set, kad su zanimljive scene, poput požara, pa onda kažu nekom od glumaca, ti si udario našeg tatu”, rekao je Momčilo nedavno za medije.

Podsjetimo, šuškanja o ljubavnim problemima između Jelene i Momčila postojala su već neko vrijeme, no glumica ih je u rujnu prošle godine demantirala.