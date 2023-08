Jelena Perčin otkrila s kime ljetuje na hrvatskom otoku, a onda objavila i fotku u badiću

Autor: I.D.

Crnogorski glumac Momčilo Otašević rijetko objavljuje fotografije na društvenim mrežama, no nedavno je objavom s kćerkom Mašom oduševio svoje pratitelje na Instagramu.

Glumac je podijelio fotografiju sa svojom 5- godišnjom kćerkom, koju je dobio s bivšom suprugom Jelenom Perčin. Momčilo je s njom u naručju je pozirao na brodu koji ih je vozio morem u Boki Kotorskoj.

Bivši par se hvali fotkama s ljetovanja

Fanovi ovog glumca nisu ostali ravnodušni na nježne trenutke koje je podijelio.





“Jedna od najvećih ljubavi”, “Otaševići, preslatki ste”, “Nježan tata sa mezimicom”, “Uživaj sa svojom ljepoticom”, “Mala je baš slatka”, pisali su mu obožavatelji ispod fotografije.

View this post on Instagram A post shared by Momcilo Otasevic (@olicmom)

Osim Momčila koji uživa na godišnjem odmoru daleko od kamera, guštanjem na ljetovanju hvali se i njegova bivša supruga Jelena, koja je također objavila nekoliko fotografija na kojima pozira u velikom društvu na otoku Lopudu.









Jelena je između ostalog podijelila i fotografiju u bikiniju, a po objavama se čini da najviše gušta na lopudskim plažama i u restoranima.

View this post on Instagram





A post shared by @perjelka

Podsjetimo, Momčilo je kćer Mašu i sina Jakšu dobio u braku s Perčin, od koje se razveo ove godine nakon pet godina braka.

Šuškanja o ljubavnim problemima postojala su već neko vrijeme, no Jelena ih je u rujnu prošle godine demantirala.

U intervjuu za domaće medije svojedobno je progovorio o karakteru njihove djece.

“Maša je živa, od akcije. I Jakša je, ali on je ipak malo mirniji. Kada skaču po trampolinu, ona može skakati 2 i pol sata, a on će nakon 15 minuta reći ne mogu više, pa će napraviti pauzu”, izjavio je za In Magazin.

Momčilo i devet godina starija Jelena vjenčali su se u tajnosti u Crnoj Gori 2018. godine. Glumica je prije njega bila u braku sa poduzetnikom Kristijanom Babićem kojemu je rodila kćer Lotu.