Jelena Perčin otkrila niz detalja: ‘Bila je prava ljubav, žao mi je što je kratko trajala’

Autor: I.D.

U novoj epizodi dokumentarnog serijala ‘Istraga Jarak’, Andrija Jarak istražuje događaje oko okrutnog ubojstva mlade pravne pripravnice Ivane Hodak. Tragičnog 6. listopada 2008., Ljerka Mintas Hodak i Zvonimir Hodak suočili su se s najtežom boli koju roditelji mogu doživjeti. Ljerka je pronašla svoju upucanu kćer na pragu njihovog doma, a Ivana je umrla na njezinim rukama nekoliko trenutaka prije dolaska Hitne pomoći. Stravično ubojstvo potreslo je cijelu Hrvatsku, a ponajviše Ivanine najbliže prijatelje te tadašnjeg partnera, poznatog odvjetnika Ljubu Pavasovića Viskovića. O njihovoj vezi sada je po prvi put progovorila Ivanina najbolja prijateljica, glumica Jelena Perčin, koja je otkrila nepoznate detalje ove, kako ju je sama nazvala, velike ljubavi.

‘To je bilo jako važno’

“Sjećam se trenutka kada me nazvala da se zaljubila. To je bilo na Bolu. I znam da je bilo užasno važno kada ću ja doći iz Dubrovnika u Zagreb da ga upoznam. Morala sam odmah ići na upoznavanje Ljube, to je bilo jako važno. Jako je imala potrebu to podijeliti. Ljubav Ivane i Ljube Pavasovića Viskovića je bila velika i prava ljubav. Žao mi je što je kratko trajala”, ispričala je Jelena za ‘Dosje Jarak’.

‘Dosje Jarak’ u najnovijoj epizodi, koju će gledatelji moći pogledati u četvrtak, 14. prosinca, od 21.15 sati na glavnom kanalu RTL-a, donosi emotivnu ispovijest Zvonimira Hodaka. Prvi put pred kamerama govori o ubojstvu svoje jedinice.