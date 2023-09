Jelena Perčin je rodila u 40. godini, Severina također, a Šuput priznala: ‘Zablokirala sam’

Autor: I.D.

Popularne Hrvatice u ozbiljnim godinama su odlučile roditi djecu, među njima su Severina Vučković, Maja Šuput, ali i Jelena Perčin.

Naime, ovaj ćemo niz dama započeti domaćom voditeljicom, Ivom Šulentić, koja je postala majka u 39. godini, njezinim putem ide i Lana Jurčević koja bi svoje prvo dijete trebala dočekati upravo tih godina.

Lana je tako nedavno otkrila kako je imala komplikacije u trudnoći, objavila je snimke iz bolnice na kojima se vidi kako prima infuziju te leži u bolničkom krevetu.





Nadalje, pjevačica i voditeljica, Maja Šuput, svog je mezimca Blooma rodila s 41 godinom.

“Saznala sam jedno jutro kad smo kretali na more, početkom sedmog mjeseca. Koliko god da ste vi u životu spremni i koliko god to želite, onaj dan kad to saznate jednostavno upadnete u stanje šoka.









Zablokirala sam, bila sam sama ujutro kod kuće i samo sam zanijemila. Tri dana trebala su mi da shvatim da je to istina i stalno sam mislila da je to neki san. Čekala sam muža da dođe po mene i tih sat vremena koliko sam ga čekala mislila sam da ću poludjeti od čekanja”, rekla je Maja za Večernji u prosincu 2020. godine.

Dva mjeseca prije 40. rođendana, Severina je rodila svog sina jedinca, a više od mjesec dana provela je u bolnici na čuvanju trudnoće.

Niz nastavljamo s bivšom gimnastičarkom, Blankom Vlašić, koja je svog sina Monda rodila u 39. godini – i to na svoj rođendan. Blanka je rodila carskim rezom u splitskom KBC-u, mališan je bio dugačak 53 centimetara, a težak je 4350 grama.

Uz to, hrvatska glumica s američkom adresom, Leona Paraminski, svoje je prvo dijete, kćerkicu Liv, rodila početkom rujna 2021. godine sa svoje 42.

Godinu ranije, glumica se u Hrvatskoj podvrgnula postupku umjetne oplodnje te je bila vrlo iskrena po tom pitanju.

“Izazovno, predivno, zabavno, iscrpljujuće, neopisivo lijepo na emotivnoj razini. Ta ljubav i ispunjenost se ničim ne mogu usporediti. Dani su samo posvećeni njoj u potpunosti, uživamo u šetnjama, igranju, druženju, manje uživamo u nespavanju noćima, ali to su početničke muke i nikada se skroz ne možete pripremiti na roditeljstvo, svaki dan je nova avantura, nove promjene i uzbuđenje u njenom svijetu koje zajedno prolazimo s njom i pritom otkrivamo ponovo i same sebe’, opisala je Leona za Story.hr prve mjesece života s kćerkicom.

‘Valjda tako treba biti’

Bivša Divasica, Marija Husar Rimac, sa svojim je suprugom Vjekoslavom Rimcem dobila dvoje djece. Iako je već bila majka sina Ivana, u 46. godini rodila je Iana što je nazvala darom od Boga.

“Niko nam se dogodio nakon 11 godina braka tako da, evo, imala s 45 godina onda, taman sam navršila i već sam mislila, OK, to je to, gotovo, Ivan ostaje jedinac i s tim sam zadovoljna, porazgovarala sam s dragim Bogom i rekla sam – i na tome ti puno hvala, valjda tako treba biti, to prihvaćam. I baš u tom trenutku kad čovjek sve nekako prihvati i otpusti, onda sam saznala da sam u drugom stanju”, rekla je Marija za In Magazin.

Domaća glumica Jelena Perčin je nakon dvije kćeri u 40. godini života rodila sina Jakšu kojeg je dobila u braku s Momčilom Otaševićem. To je ovom paru bilo drugo dijete.