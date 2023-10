Jednoglasnom odlukom Marsela je prva osoba koja je napustila ‘Život na vagi’

Autor: Barbara Grgić

U današnjoj epizodi ‘Života na vagi’ vagao se crveni tim. Silvija je bila sretna što je prva išla na vagu jer se odmah željela toga riješiti. Pričala je o tome kako joj se jako svidio boks jer se kroz taj sport može lako riješiti nakupljenih frustracija. Prošli put imala je 121,9 kilograma, izgubila je 3,2 kilograma, što je 2,6% tjelesne mase.

Anđela je bila jako emotivna jer neprestano misli o djeci. „Ne osjećam nikakvu grižnju savjesti, nego mi fale, teško je“, objasnila je kroz suze i dodala kako se prvi put otkako je postala mama prije 14 godina – posvetila sebi. Na posljednjem vaganju imala je 112 kilograma, izgubila je tri kilograma, što je 2,7% tjelesne mase.

Marsela se pohvalila kako je trčala i da je ponosna na sebe. Dodala je i kako je na početku bila dosta povučena i da više nije takva. „Jako je pozitivna osoba i obožavam njezin smisao za humor“, rekao je Goran. Prošli je put imala 167,8 kilograma, sad je skinula 2,4 kilograma, što je 1,4% tjelesne mase.





Ljube je na posljednjem vaganju imala 185,4 kilograma, sada je izgubila 3,3 kilograma, što je 1,8% tjelesne mase. „Zadovoljna sam i nadam se da ću s ovim rezultatom pomoći sveukupnom rezultatu tima i da ćemo moći dobiti plave“, rekla je.

Mislav Šepić objasnio je kako mu kad je prvi put skinuo kilograme naglo naraslo samopouzdanje i da mu je to udarilo u glavu i postao je prepotentan i bahat. Prošli put imao je 164,1 kilogram, a nakon trećeg ciklusa izgubio je 3,5 kilograma, što je 2,1% tjelesne mase. Edu je to prilično razočaralo zato što od njega očekuje više.

Mislav Vlašić otkrio je da se u njemu probudio inat otkako se ozlijedio. „Želim pokazati više i nadam se da ću uspjeti“, rekao je Mislav koji je prošli put imao 202,3 kilograma, sad je izgubio 3,7 kilograma, što je 1,8% tjelesne mase. „Ovi su me rezultati polako počeli uništavati, ovo ispod dva posto, to psihički djeluje na mene. Mislav Vlašić ima jako puno rezerve i dalje i ovo nije dobro. Sve je stvar pristupa, a on je jako nisko postavio letvicu“, komentirao je Edo.

Goran je pričao o tome kako je najvažnije posložiti se u glavi te kako ga u životu najviše muče financije. Na posljednjem vaganju Goran je imao 144,8 kilograma, sada je izgubio 5,2 kilograma, što je 3,6% tjelesne mase. „Svi možemo jako puno učiti od Gorana, crveni tim nije mogao naći boljeg kapetana i osobu koja će im biti svojevrsni uzor“, rekao je Edo.

Leonardo je otvoreno rekao kako misli kako može biti još bolji i da treba ići preko svojih nekih granica te da je na svemu u životu najviše zahvalan tati. Prošli put imao je 177,2 kilograma, sada je izgubio 5,6 kilograma, što je 3,2% tjelesne mase.









Na posljednjem vaganju plavci su imali 1224,5 kilograma, izgubili su 28,8 kilograma, što je 2,4% tjelesne mase dok su crveni prošli put imali 1275,5 kilograma, izgubili su 29,9 kilograma, što je 2,3% tjelesne mase! Plavci su imali i dva kilograma prednosti pa su na kraju imali rezultat od 2,5% izgubljene tjelesne mase tako da crvenima nije pomogao kilogram prednosti te su se morali oprostiti od jednog člana svog tima.

Crveni tim morao je odabrati između Ljube, Vlašića i Marsele koji su se nalazili ispod žute linije. Mislav se osjećao kao da je na tapetu jer ne radi izazove, Marseli je bilo žao što se našla ispod žute linije, a Ljube je zaključila: „Takav je show i nadam se da ćemo ovaj put ovu priču dovesti do kraja.“

Marsela je odabrala Vlašića, a ostatak tima odlučio je da Marsela svoj put nastavi kod kuće. „U ova tri tjedna pokazala se najjača od svih i vjerujem da će izdržati i vani“, rekla je Silvija, a Vlašić je objasnio kako ona loše gubi na vagi, i to je očito bila najlakša odluka cijelog tima. „Nikad poraz uvijek lekcija. Žao mi je što odlazim i što ih napuštam, ali i drago što idem kod svojih. Nadam se da će se nastaviti boriti i neće odustajati poslije mene jer to ne bi bilo fer“, rekla je Marsela, a svi su plakali. „Gogo, tebe očekujem kao pobjednika. Crveni, držite se, volim vas, hvala na podršci. S plavima nisam vježbala, ali sam se družila, svi ostanite ljudi pa sve drugo gledajte“, rekla je Marsela koja je u show došla s 173,9 kilograma, ukupno je skinula 8,8 kilograma, odnosno 4,9% tjelesne mase. „Mislim da sam dosta naučila i da ću to moći vani pratiti“, rekla je.









Novi dan, nove obveze

Sutrašnji dan počeo je svakodnevnim obvezama u kući; Marie je ‘natjerala’ dečke da kupe rublje dok je Goran pravio bolonjeze s puretinom i svježim rajčicama. „Zdravo, skupo“, rekao je Leonardo koji je rezao salatu. „Već sam to nekoliko puta pričao – kad ostaneš bez para, onda uzimaš ono što ti je najjeftinije, nemaš izbora“, rekao je Goran i dodao kako je njih petero u kući. Otkrio je i kako im je najteže bilo kad su Ljube i on počeli živjeti skupa i nisu dobivali plaću pa su mjesec dana jeli mahune i malo krumpira. „U istom tom periodu dogodilo se i da tri dana nismo ništa jeli pa sam otišao u dućan i na dug sam uzeo kilogram kruha, marmeladu i margarin i bio sam sretan kao malo dijete“, rekao je Goran i ponovio kako se nada da su ti crni dani iza njega. „I djeca kad narastu za nekoliko godina, i oni će početi raditi pa će biti lakše“, nastavio je Goran i dodao kako vjeruje da je toliko pretilih ljudi u Hrvatskoj i zbog cijena. „Nekad jednostavno bira novčanik, a ne glava“, zaključio je Goran.

I Edo i kandidati počeli su s još jednim treningom i svima im je bilo žao što Marsela nije više s njima. Kod plavaca je počelo s laganim prepirkama jer ih živcira što Kruno odmah govori da nešto ne može napraviti, a nije ni počeo vježbati. „Dok god pričaš, znači da možeš“, komentirao je Pero, a Mirna mu također nije vjerovala da baš toliko ne može. „Nije slabost pričati o emocijama, nego odustati kad god ti je teško“, dodala je Mirna kad joj je Kruno rekao da ne želi da ga snimaju.

U izazovu sudjelovali svi, osim Šepića

Edo je želio da crveni urlikom izbace energiju iz sebe – nagomilane frustracije, ljutnju, pa čak i ljubav! Svi su sudjelovali osim Šepića, što je razljutilo Edu. „Želim izvući iz njega nešto za što će se moći uhvatiti da bi izdržao ovo do kraja“, rekao je Edo, no to je ipak bilo previše za Vlašića. „Njegova je reakcija prirodna, on se povlači“, rekao je Edo i krenuo za njim te zaključio: „Ako želiš postati osoba kakva nikad nisi bio, onda moraš raditi stvari koje nikad nisi radio.“

Mirna se ponovno trudila oko Irene za koju smatra da joj je najteže pada što nije kao drugi. „Znam da joj se motaju po glavi misli o odustajanju, ali pokušavam joj objasniti da će joj kod kuće biti još gore“, rekla je trenerica. Edo i Šepić razgovarali su u sobi i trener mu je objašnjavao da se treba zauzeti za sebe. „Ne volim biti agresivan“, govorio je Mislav, a Edo nastavio: „Tebi je netko ušao u tvoj životni prostor! Ja sam te napao!“ Vlašić je smatrao da se zauzeo za sebe jer je otišao s treninga, a Edo mu je govorio kako mu je trebao reći da mu je to previše, a ne pokupiti se i otići. „Ja sam trenutačno tvoj problem – suoči se sa mnom; debljina je tvoj problem – suoči se s debljinom. To je taj iskorak koji moramo napraviti“, rekao je Edo, a Šepić mu je rekao kako mu odgovara kad ga gura na treningu jer ga to motivira, ali smatra da je danas prešao granicu. „Ispričavam se. Žao mi je što sam te na taj način povrijedio, nije mi to bila namjera“, rekao je Edo, a potom su se zagrlili i nastavili s treningom.

Edo je želio i da ostatak tima komentira situaciju između Šepića i njega; Anđela je rekla kako bi voljela izbaciti emocije poput Šepića, Leo je komentirao da bi gurnuo Edu od sebe dok je Vlašić rekao kako je Edo pretjerao. No svi su bili sretni što je Šepić napokon reagirao. „Osjećam se umorno, iscrpljeno, emotivno, bura emocija, svega… Dobro je, idemo dalje na drugi trening“, rekao je Šepić, a tim ga je bodrio i bio uz njega dok je odradio trening.

Pred kandidatima je novi izazov, a hoće li timove zbližiti ili razjediniti – ne propustite pogledati sutra na RTL-u u novoj epizodi ‘Života na vagi’ od 21.15 sati na RTL-u.