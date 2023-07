Jedno pitanje oko Nikole Tesle i dalje izaziva kontroverze, ali samo je jedan ispravan odgovor

Autor: Z.S.

Genijalac iz Smiljana, Nikola Tesla, rođen je na današnji dan davne 1856. godine, a u povijesti je ostao upamćen kao jedan od najvećih svjetskih izumitelja, ali istodobno osporavan od konkurencije koja nije shvaćala njegove ideje koje su bile ispred tadašnjeg (a i sadašnjeg) vremena.





Kako su istaknuli na Facebook stranici zagrebačkog Tehničkog muzeja koji nosi Teslino ime, njegovi patenti i teoretski rad na kraju 19. i početkom 20. stoljeća stvorili su uvjete za elektrifikaciju svijeta sustavom polifazne izmjenične struje, a rad na području visokofrekventnih struja i bežičnog prijenosa elektromagnetskih valova razvoj radio tehnike i telekomunikacija.

Napredak čovjeka ovisi o domišljatosti

“Njegova istraživanja su pomogla otkriću radara, a uvelike je doprinio i razvoju rasvjete. Teslino razmišljanje o inovativnosti može se svesti na citat iz autobiografske knjige My Inventions, Century 1919.: Napredak i razvitak čovjeka bitno ovise o domišljatosti. Najvažniji je proizvod stvaralačkog uma izum. Njegov je konačni cilj potpuno ovladavanje uma nad prirodom i iskorištavanje njenih sila za potrebe čovječanstva. To je težak zadatak izumitelja, koji se često pogrešno shvaća i nedovoljno nagrađuje. On, međutim, nalazi golemu kompenzaciju u zadovoljstvu koje pruža njegov rad i u spoznaji da je jedinka izuzetne sposobnosti bez koje bi vrsta već odavno propala u teškoj borbi protiv nemilosrdnih elemenata”, napisali su među ostalim o čovjeku koji je osvijetlio svijet.

1856. u Smiljanu je rođen Nikola Tesla, inženjer i inovator mnogih izuma, a najviše poznat po izmjeničnoj struji pic.twitter.com/PgKv4NwunV — Na današnji dan (@danasnji_dan) July 10, 2023

Nakon školovanja u Gospiću, Karlovcu, Gracu i Pragu Tesla, odlazi u SAD gdje ostaje do kraja života.









Pobijedio Edisona

Njegovi izumi na području elektrotehnike i fizike promijenili su znanost i svakodnevni život. Dok je njegov kolega (i kasniji oponent) Thomas Edison zagovarao istosmjernu struju, Tesla se zalagao za višefaznu struju i transformator, čime je omogućio jeftino prenošenje električne energije i njezinu masovnu uporabu.









Nikola Tesla napravio je još niz izuma koji su zadužili čovječanstvo. Spomenuti ćemo da prema nekim autorima veliki dio Teslinih otkrića i izuma je skriven od javnosti u tajnim arhivima CIA-e i NSA. Za kraj kao zanimljivost navesti ćemo činjenicu da je bio otac radiotehnike, ali su za njegova života zasluge na tom području pripisivali Talijanu Marconiju. Nepravda je ispravljena tek 1943. kada je Vrhovni sud SAD-a donio presudu da Tesli pripada primat na polju radiotehnike. Objavljuje Tehnički muzej Nikola Tesla u Ponedjeljak, 10. srpnja 2023.

Nikola Tesla preminuo je 1943. godine u New Yorku u dobi od 86 godina

Čiji je Tesla?

A desetljećima nakon smrti ovog genijalca, pojedinci na našim prostorima i dalje se vole prepirati oko toga čiji je Tesla znanstvenik, srpski, hrvatski ili pak američki. S obzirom na to da se sam definirao kao pripadnik čovječanstva i da je cijeli svoj rad posvetio napretku istog možda je i jedni ispravan odgovor da tesla pripada cijelom svijetu.

“Nikola Tesla ostavio je oko 300 patenata koji su registrirani u čak 26 zemlja. Zbog svega što je darovao čovječanstvu možda je i suvišna rasprava da li pripada Srbiji, Hrvatskoj ili možda Americi. Najtočnije bi bilo reći da je on – svjetski znanstvenik’, poručili su prije par godina s RTS-a u prilogu ‘Prebrojavanje krvnih zrnaca Nikole Tesle’.

U tom smjeru idu i neke izreke koje mu se pripisuju:

Izreke koje mu se pripisuju

“Napredak i razvitak čovjeka od neizmjerne su važnosti za čovječanstvo i bitno ovise o invenciji.”

“Najvažniji produkt stvaralačkog uma je izum. Njegov je krajnji cilj ovladavanje uma prirodom i iskorištavanje njezinih sila za potrebe čovječanstva.”

“Znanost je osobna perverzija, osim ako ima kao svoj krajnji cilj poboljšanje čovječanstva.”

“Ako budem imao sreće da ostvarim barem neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za cijelo čovječanstvo.”

“Novac ne predstavlja toliku vrijednost kakvu je postavio čovjek prema njemu. Sav novac ja sam ulagao u izume sa kojima sam omogućio nove pronalaske omogućujući čovječanstvu lakši život.”