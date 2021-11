JEDNA OD NAJVEĆIH GLAZBENIH ZVIJEZDA STIŽE U HRVATSKU: Prvog dana proljeća priredit će veliki koncert u Areni Zagreb!

Autor: Dnevno

U ponedjeljak, 21. ožujka 2022. godine u Areni Zagreb, u sklopu velike turneje ‘My Songs’ nastupit će slavni britanski glazbenik Sting. Prodaja ulaznica počinje u petak, 12. studenoga, putem Eventim.hr sistema i na Eventim prodajnim mjestima.

Cijene ulaznica za sljedeće kategorije su: stajanje I 550 kuna, stajanje II 360 kuna, tribina dolje I 560 kuna, tribina dolje II 390 kuna, tribina dolje III 320 kuna, VIP loža 830 kuna, sjedala u prvim redovima 830 kuna.

Stingov koncert ‘My Songs’ bujan je i dinamičan show koji sadrži njegove najomiljenije pjesme, napisane tijekom slavne karijere ovog 17-strukog dobitnika nagrade Grammy, kako s grupom The Police, tako i kao solo izvođač. Pozdravljen kao “majstorska izvedba od početka do kraja”, koncert “vodi obožavatelje na glazbeno putovanje kroz vrijeme”, s “hitovima poput “Fields of Gold”, “Shape of my Heart”, “Roxanne” i “Demolition Man” i čini jedan nezaboravan događaj”. Obožavatelji također mogu očekivati ​​i pjesme “Englishman In New York”, “Every Breath You Take”, “Message In A Bottle” i mnoge druge Stingove velike hitove.

Stingov najnoviji album, The Bridge, bit će objavljen u cijelom svijetu 19. studenog i prikazuje njegovu plodnu i raznoliku kantautorsku snagu. Napisan i snimljen u godini globalne pandemije, ova nova zbirka pjesama otkriva Stingova razmišljanja o osobnom gubitku, razdvojenosti, lockdownu i izvanrednim društvenim i političkim previranjima. The Bridge predstavlja različite faze i stilove iz njegove karijere bez premca i crpi inspiraciju iz žanrova kao što su rock n’ roll, jazz, klasična glazbu i folk. Ovaj eklektičan album obilježava tipičan Stingov pop-rock zvuk, koji se posebno dobro čuje na uvodnoj rock salvi “Rushing Water” i novi indie-pop zvuk na “If It’s Love“.

Na turneji Stinga će pratiti električni, rock ansambl koji uključuje Dominica Millera na gitari, Josha Freesea na bubnjevima, Rufusa Millera na gitari, Kevona Webstera na klavijaturama, Shanea Sagera na harmonici te Melissu Musique i Genea Noblea kao prateće vokale.

Specijalni gost Joe Sumner pojavljuje se na svim novonajavljenim datumima, pa tako i na zagrebačkom koncertu.