‘JEDINSTVO SRBIJE JE VAŽNIJE!’ Vlasnik Pinka se posipa pepelom, Vučić odigrao posljednju kartu: ‘To je moja molba!’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Nakon dosta nagađanja, vlasnik srpske Pink televizije na kojoj se godinama emitira kontroverzni show ”Zadruga”, nakon konačne konkretne reakcije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, odlučio je ipak prekinuti emitiranje istog.

“Na preporuku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, donio sam odluku da u najkraćem mogućem roku, ne dužem od desetak dana, ukinem realiy program “Zadruga”, objavio je vlasnik TV Pink Željko Mitrović.

“Vjerujem da je jedinstvo Srbije i procjena predsjednika Republike, važnija od svake vrste interesa Pinka i mog osobnog interesa”, objavio je Mitrović na Twitteru.





Sam Aleksandar Vučić je ranije pojasnio kako je rekao razgovor s vlasnikom Pinka i zašto mu je uputio molbu da ukine reality.

“Zamolio sam ga i rekao mu da jedan dio građana Srbije smatra da reality nije dobra stvar i da ja znam kakav je njegov stav i gledatelja Srbije koji to gledaju, ali to je bila moja molba. Zamolio sam ga prije nego što se o tome razgovara u okviru REM-a, da sam razmotri mogućnost da to ukine – hoće li ili neće, to ćemo vidjeti“, naveo je.