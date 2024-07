Jedina je odnijela titulu Kraljice svijeta, nakon toga je ljubila Ivaniševića, a evo gdje je danas

Autor: G.B.

Sinoćnji događaj pod nazivom “Noć zvijezda, mode i kulture” ponovno je privukao brojne zaljubljenike u rad domaćih i međunarodnih dizajnera, a za ovaj događaj sinoć se tražilo i mjesto više. Rovinj, višegodišnji šampion turizma, ugostio je neka od najvećih imena hrvatskog dizajna na velikoj pozornici u EX TDR-u, na otvorenom prostoru.

Program je započeo izlaskom Daniele Gračan u bajkovitoj vjenčanici Nikolina Wedding Store. Upravo sinoć, Daniela je podijelila s publikom, kako uskoro slavi srebrni pri, odnosno 25 godina braka. Program su vodili Leonora Surian Popov na talijanskom jeziku i Davor Garić na hrvatskom i engleskom jeziku, čime je događaj bio dostupan širem spektru publike. Ova jedinstvena revija okupila je brojne poznate osobe, uključujući Alku Vuicu, Mineu, i mnoge druge zvijezde.

Reviju je otvorio BiteMyStyle by Zoran Aragović, a pridružili su mu se i dizajneri: SHOWROOM ANTONELA, JET LAG, ANIMA M., YELENA H., ARLENE SENTO BY VITA SEVER, SEDMA NIT IGOR GALAŠ, S-HAND ART, SILK BY SLAVICA BEZIĆ, MARTINA HERAK, HÖGL, a ovu spektakularnu reviju zatvorio je AKSENT.

Na pistu zakoračila i kći Daniele Gračan

Poznate hrvatske zvijezde nosile su ove raskošne kreacije, uključujući Danielu Gračan, jedinu Hrvaticu koja je ponijela titulu Kraljice Svijeta 1989., njenu kćer Emu Gračan – Kraljicu Hrvatske, te ostale pobjednice Kraljice Hrvatske.

Podsjetimo, Daniela je danas sa sedam godina starijim suprugom, nogometnim trenerom Nenadom Gračanom s kojim osim Eme, ima i kćeri Lauru i Almu, na koje je izrazito ponosna. Najstariju kći, Lauru, zanima sport te je po tome najsličnija ocu, dok Ema, osim što se bavi modelingom, studira i stomatologiju u Osijeku.









Inače, manje poznat detalj o Danieli koja 23 godine nakon izbora i dalje plijeni ljepotom, jest da se nedugo nakon pobjede na izboru za Kraljicu Hrvatske susrela s umirovljenim teniskim asem Goranom Ivaniševićem s kojim je potom započela ljubavnu vezu. Zbog Ivaniševića se čak preselila u Monte Carlo u kojem su jedno vrijeme živjeli, prenosi RTL.