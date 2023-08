Jedete li vi kruh uz juhu ili tjesteninu? Hrvati su složni kada je u pitanju ova dilema

Proizvod koji se dobiva miješanjem brašna s vodom, mlijekom, sirutkom, ili nekom drugom tekućinom uz dodatak kuhinjske soli ili šećera, masnoća, jaja i sredstva za dizanje tijesta zove kruh. Izrađuje se od različitih tipova brašna i godinama je jedna od glavnih namirnica u kojima ljudski rod gušta, gotovo pa uz svako jelo.

No, je li tomu baš tako, raspravljalo se na Redditu gdje je jedna korisnica podijelila svoje iskustvo s korištenjem kruha uz juhu.

Kruh uz juhu i tjesteninu – da ili ne?

“Zašto je tomu tako? Čitam da su benzinske nedjeljom počele prodavati kruh i stvarno mi nije jasna ta cijela hajka oko kruha. Sjećam se kad sam u djetinjstvu bila na ručku kod prijateljice, njena mama me nudila kruhom uz juhu i to mi je bilo užasno čudno. Iako znam da je to ekstrem, ali nerijetko vidim da se kruh jede i uz tjesteninu, krumpir, njoke i ostale slične priloge”, napisala je korisnica Reddita, a ispod njezine objave počeli su se nizati različiti komentari.





Naime, mnogi Hrvati su se složili da je starija generacija ta koja je prenijela naviku jedenja kruha uz svako jelo, pa i juhu.

Jedan je korisnik natuknuo zbog čega bi tomu moglo biti tako: “Moja je baka živjela u uvjerenju da ne možeš biti sit ako uz jelo nisi jeo kruh. Odrasla je u siromaštvu i najnormalnija stvar joj je bila jesti svježe smokve i kruh za doručak.”

“Zato što su ljudi prije živjeli u siromaštvu i kruh je bio jedna od stvari koje su se lako i jeftino pripremile, a i od njega se najedeš. Tako se nastavilo i danas u našoj prehrani. Na primjer, kruh uz juhu je najnormalnija stvar u Sloveniji”, komentirao je drugi.

Dok je treći korisnik iznio potpuno drugačiju teoriju: “Na kruhu se izgradila civilizacija, ali kruh je ispodprosječna namirnica, samo te drži živim, malo je hranjiva. Čovječanstvo se još nije oporavilo od izuma poljoprivrede, ljudi su bili veći, jači i zdraviji na prehrani prije tog.”









Da kruh nije najzdravija namirnica koja je nadohvat ruke prosječnom Hrvatu, složio se još jedan korisnik: “Jelo za sirotinju. Jeftino, fino i uvijek dostupno. Meni je bilo teško odviknuti se od kruha kad su mi cijelo djetinjstvo servirali hranu kojoj je baza kruh.”

Bosanac stao na kraj raspravi

Nakon zanimljivih izjava Hrvata, javio se i jedan korisnik iz Bosne i Hercegovine te je otkrio da je tamo sasvim normalno jesti kruh uz tjesteninu.

“Ma to mi reci”, “Svaka čast, ukrao si mi komentar”, “Tjestenina je punijeg okusa uz kruh”, “To je najbrži način za najest se i fino je”, napisali su korisnici te tako podržali jedenje kruha s tjesteninom.









Osim Bosanca, javio se i Nijemac pa je također objasnio situaciju vezanu za kruh.

“Evo ja sam u Njemačkoj, i svaki put kad dođem na odmor u Hrvatsku ranom zorom odem u pekaru po bijeli ili polubijeli kruh. Razlika je velika u okusu. Kod nas ovdje po pekarama i dućanima jedva da nađeš nekakav fin kruh, ostalo sve je samo tost”, napisao je.

“Ne razumijem ovo, moji iz Njemačke isto kažu da jedino što ima tamo je tost i onaj čudni raženi vakumirani kruh. Kad ja dođem u Njemačku vidim kruha u svim oblicima i mogućnostima, kruha i peciva kao nigdje”, dodao je jedan korisnik svoje iskustvo.