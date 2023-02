‘JEDAN VELIKI ŠOK, ŠOK, ŠOK!’ Aperitiv im točio poznati Zagrepčanin, no večera ih nije oduševila: Gost ispljunuo zalogaj, jelo ‘nije vrijedno kušanja’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Sredina tjedna rezervirana je za avanturista i edukatora iz Zagreba, kojemu je kuhanje jedna od najvećih životnih strasti. Juraj Tomljenović u svom je domu ugostio Valentinu, Jadranku, Ivana i Mariju, no pripremio im je jelovnik koji im i nije baš sjeo najbolje.

Na popisu Jurajevih namirnica našli su se lungić, šljiva, gljive, banane, njoki, slanina, a već pri pogledu kandidati su imali niz zamjerki, posebice Maria, kojoj se skoro ništa s popisa nije svidjelo. No, domaćin to nije znao pa je veselo dočekao svoje goste: “Draga ekipo, sad ćemo popiti jedan aperitivčić, tako da ću pozvati gosta iznenađenja, mog dragog prijatelja Ribafisha!”

“Drago mi je što s ovim mladićem već godinama skupljam smeće okolo i da je čovjek svjestan koliko je planet zagađen danas. Išli smo skupa u brojne avanture i ako kuha kao što čisti smeće, onda ćete se jako fino najesti”, najavio je legendarni Domagoj Jakopović Ribafish Juraja dok je posluživao aperitiv.





Kandidati su zatim sjeli za stol, a Juraj je servirao predjelo naziva “Godišnja doba”. Predjelo se svima uglavnom svidjelo, osim dijela sa šljivama i pancetom. “Pobogu, kad sam vidio ove šljive, diglo mi se i ovo malo kose na glavi što imam”, kazao je Ivan, koji je odmah izbacio zalogaj iz usta i dodao “Veliki jedan šok, šok, šok!”

“Svinjsko ludilo” bilo je glavno jelo, što se nije svidjelo Mariji, kojoj je svinjetina previše kalorična. Tijekom glavnog jela, ekipu je zanimalo ima li Juraj neku djevojku, no on je demantirao njihova nagađanja. Influencer Ivan potom je postavio pitanje o idealnoj Jurajevoj ženi, na što mu je on odgovorio da je idealna žena otvorena i iskrena i nježna. Za glavno jelo nije zaradio neke komplimente.

Desert “Majmunska posla”, banana kruh i sladoled, nisu oduševili Mariju jer smatra da je takav spoj “katastrofa”. “Ne jedem slatko inače, desert mi se nije činio vrijednim da ga probam”, zaključila je Maria. Juraj je kao domaćin dobio komplimente, no njegova jela nisu osvojila Za svoju večeru Juraj je dobio svega 25 bodova. Trenutno je zadnji, no hoće li na posljednjem mjestu i ostati, no ostaju večere kod Marije i Ivana.