‘JEDAN OD NAJTUŽNIJIH U POVIJESTI’: Novi spot popularnog kantautora natjerao milijune na gorke suze, gotovo je nemoguće ne zaplakati!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Prije dva tjedna popularni britanski kantautor Lewis Capaldi obavio je spot za pjesmu “Wish You Tbe Best“, a do sada je isti pregledan više od 8,9 milijuna puta na YouTube platformi te se nalazi na 13. mjestu trendinga. u glazbi uz više od 313 tisuća pozitivnih ocjena.

No, nije riječ o spotu na koji ćete zaplesati i nasmiješeno pjevušiti. Naime, ovaj spot mnogi već nazivaju ‘jednim od najtužnijih u povijesti’. Reakcije ljudi su toliko snažne da su pokrenule nevjerojatan trend na društvenim mrežama.

Naime, mnogi se snimaju kako plaču na pjesmu, a brojne videe primio je i sam Capaldi te je objavio dio reakcija ganutih fanova, radijskih voditelja u suzama, ali i djece, čije reakcije je jednako teško gledati.





“Nemojte ovo gledati”, “Lewise, ovo nije ok, zašto si ovo napravio?” neke su od poruka fanova objavljenih na TikToku.

Inače, spot prati priču o psu kujici Willow i njenom vlasniku, starijem poštaru Johnu, njihovoj snažnoj vezi i vječnoj ljubavi. Sam Capaldi u jednom je intervjuu opisao poruku pjesme: “Radi se o tome da netko ide dalje, a ti znaš da je to najbolja stvar za tu osobu. Govoriš joj: ‘Sretno, stvarno sam sretan zbog tebe’, ali zapravo umireš iznutra i želiš joj reći sve ono zbog čega će ti nedostajati i sve ono zbog čega želiš da ostane”.

Ne znamo je li riječ o najtužnijem spotu u povijesti, no jedno je sigurno, gotovo je nemoguće ne zaplakati.