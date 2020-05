Jedan od najpoznatijih kantautora u regiji Đorđe Balašević danas slavi 67.rođendan

Autor: Dnevno

Poznati novosadski kantautor Đorđe Balašević danas slavi 67. rođendan.

Rođen je 11. svibnja 1953. godine u Novom Sadu, a odrastao je u opjevanoj ulici Jovana Cvijića. “Odrastao sam uz mnogo ljubavi, u staroj kući mog pradjeda, u Ulici Jovana Cvijića, koja se i danas tako zove, i u kojoj rastu moja djeca. Imao sam dvorište, puno zelenog voća ljeti i kokoši i pataka koje su trčkarale okolo. Možda najvažnije od svega, imao sam Dunav koji je još tamo, ali nije više tako zelen kao što je bio, no ostala mi je velika ljubav”, kazao je Balašević.

Balašević često nastupa u Hrvatskoj i uvijek se traži koja karta više. Uz poznate pjesme, koje publika pjeva od riječi do riječi, Balašević je poznat i po svojim govorima. Često prepričava događanja iz djetinjstva, posebice o članovima obitelji.

“Ne lomite mi bagrenje”, “Slovenska”, “Priča o Vasi Ladačkom”, “Neki novi klinci” – samo su neki od hitova koje izvodi.

Podsjetimo, Balaševićeve fanove je uoči koncerta u Kragujevcu, iznenadila Facebook objava kako omiljeni kantatutor otkazuje koncert. “Život nekad napravi planove bez nas i računa na naše razumijevanje i što nam drugo ostaje…. Zdravlje je u svakom slučaju najvažnije i tu teško što bi se moglo dodati…”, objavili su.

Balašević je tada doživio je srčani udar, nakon čega je hitno hospitaliziran na Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici, gdje su mu ugrađeni stentovi.

“Osijek je moj Lega Grad, i Bogu hvala da je prvi po redu. Ako ne uspijem održati koncert u Osijeku, nigdje neću”, najavio je Balašević koncert u Osijeku koji je bio zakazan 20. prosinca. Nekoliko dana kasnije, održao je koncert u Zagrebu koji je otvorio pjesmom “Slovenska”, a nakon toga rekao:

“A di ste vi? Imao sam neku situaciju, recimo, kako bi Amerikanci to rekli, i bilo je za mene malo nenadano što moram smisliti one last words. Malo me iznenadilo, nisam očekivao, ja sam majstor improvizacije i gledao sam sve ljude u bijelom i razmišljao što reći i znao sam što reći: Dobra večer, Zagrebe!”

“Nije gotovo dok debeli ne otpjeva što ima. Pa, dobra večer, Zagrebe, još jednom”, dodao je.