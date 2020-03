JE LI TO MOGUĆE? Naš poznati ženski časopis, kojeg uređuju žene, nudi ljubav kao opravdanje za nasilje?!

”Tuga i jad! Ali, ne samo zbog toga što je jedna zlostavljana žena odlučila javno izgovoriti sve to što je izgovorila, premda je i to, naravno, tuga i jad. No, još gore od te, na četiri stranice rasprostrte intimne ispovijesti žrtve, koja ne vidi (ili ne želi vidjeti, priznati, prihvatiti…) da je žrtva, potpuni je izostanak svijesti tog tiražnog “ženskog” medija o snazi, utjecaju i zlom karakteru poruke koju širi ovim ekskluzivnim uratkom. Izostanak svijesti o karakteru poruke praćen je, logično, i izostankom svijesti o vlastitoj odgovornosti. Jer, poruka o fatalnoj, životnoj ljubavi koja može opravdati čak i nasilje razarajuća je, monstruozna, devastirajuća za sve žene žrtve nasilja koje se bore da pronađu izlaz iz nasilničkog odnosa koji ih ubija, figurativno, a neke i doslovno. Poruka intervjua koji nosi naslovnicu Glorije vrlo je jednostavna i glasi: Nasilje nije u redu, ali je prihvatljivo ako postoji ljubav! Sigurno vam je teško, ali ako ima ljubavi sve se može podnijeti…” piše na stranici onenastupaju.hr gospođa Mladenka Šarić o skandaloznoj priči i poruci intervju izašlog u časopisu Gloria.

”Žrtva, u ovom slučaju supruga poznatog glazbenika, ima pravo ispričati svoju priču. Kako god je ona vidi. Može stvari sagledavati upravo ovako kako ih je Dujmićeva supruga sagledala. Odrasla je, sama procjenjuje i odlučuje, pronalazi svoje razloge, možda ima potrebu objasniti da nije glupa zato što ostaje s njim, da on nije tako loš, jer ako je on loš, onda ni ona ne valja… Duboki su i slojeviti razlozi zbog kojih žena pristane dati ovakav intervju.”, piše Šarić, te dodaje:

”No, razlog zbog kojeg jedan medij odluči to objaviti i staviti na naslovnicu nije ni dubok ni slojevit, a svakako nije promišljen s pozicije društvenog utjecaja. Razlog je, dakle, vrlo prizeman – prodaja i novac. To je jedini razlog. Nije to suosjećanje prema žrtvi, nije to potreba da se žrtvi da prilika, nije to ni potreba publike da dobije baš taj sadržaj… To je jednostavna, niska i sramotna procjena da će se ta naslovnica dobro prodati. To je početak i kraj.”

Članak gospođe Šarić počele su dijeliti žene na društvenim mrežama kako bi skrenule pozornost na neprihvatljivost ovakvih članaka, ali i kako bi potaknule na edukaciju i promjene u društvu.

”Žalosno je da ovakav materijal objavljuje časopis namijenjen ženama, koji u velikoj mjeri uređuju žene. Žalosno je da snagu svog medija ne koriste za osnaživanje žena zarobljenih u nasilničkim odnosima. Žalosno je da ne vide svoju odgovornost za educiranje društva. Promjena jednog društva može početi odozgo, ako je država snažna i zrela, ako su političari odgovorni pa stvore uvjete u kojima će se zakoni stvarno provoditi. Ali, ako nije tako, promjena može početi i odozdo, od svakog pojedinca, od svakog medija, od svake knjige koje se nalazi u školskoj literaturi, od svake objave na društvenim mrežama… Nije li žalosno da medij koji sebe opisuje kao najtiražniji hrvatski časopis za žene uopće ne razumije temu nasilja nad ženama?”, pita se gospođa Šarić, ali i brojne druge žene.

