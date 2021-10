JE LI SEVERININ BIVŠI UHVAĆEN U LAŽI? Sve kontroverze Milana Popovića: Misteriozna astrologinja, nekretnine po Zagrebu i zatajene afere

Autor: Iva Međugorac

Gostujući na srpskoj televiziji Happy srpski poduzetnik Milan Popović progovorio je o svojoj bivšoj partnerici, hrvatskoj pjevačici Severini Vučković iznoseći na njen račun niz optužbi pa je tako uz ostalo ustvrdio kako je vezu s njom prekinuo prije nego što se rodio njihov sin Aleksandar.

Kako je kazao, Severina i on u vezi su bili svega šest mjeseci, od kojih su prva dva bila prekrasna, dok su ostatak odnosa s njom pratile nesuglasice. Prema Popovićevim riječima, on je vezu sa Severinom prekinuo nakon pola godina, a onda mu je ona javila da je trudna.

Kad je ‘pukla ljubav’?

Međutim, njegove teze iz posljednjeg intervjua osporavaju medijski napisi i fotografije iz 2012.godine kada ovaj par ni po čemu nije ostavljao dojam da je u krizi. Idilično su djelovali i nakon rođenja sina Aleksandra, a Popović je tada u razgovoru za srpsku televiziju B92 tvrdio kako sa Severinom želi imati još djece kao i da mu je žao što je propustio tri mjeseca sinova života.

“Severina je zlato moje, sunce moje, duša i ljubav moja, sreća i tuga moja, moja posljednja i prva ljubav… Rođenjem našeg sina Aleksandra naša veza je postala neraskidiva. Mi smo sada mama i tata i svjesni smo toga da je sreća našeg djeteta važnija od toga jesmo li mi muž i žena, a i svega ostalog, i to podrazumijeva i harmoničnu i sretnu vezu nas kao roditelja. Mi nismo klinci da bismo se sada rastajali u strahu da ne propustimo neku bolju priliku. Oboje smo zreli ljudi i siguran sam da ćemo naći način kako da učvrstimo našu vezu u interesu sreće našeg djeteta i naše, nadam se, buduće djece. Jako je važno da ljudi nauče da budu sretni zbog onoga što imaju umjesto da budu nesretni zbog onoga što nemaju. Mislim da sad, poslije točno dvije godine našeg zabavljanja, kada smo napokon u stanju da razumijemo kakav je naš karakter, mentalitet i naše obrazovanje, možemo donijeti tu odluku tako da je ova mala pauza dobro došla da shvatimo da je sreća našeg djeteta najvažnija i da sve što se dešava s našom vezom treba da bude u interesu sreće i radosti našeg malog Aleksandra. Žao mi je samo što sam propustio tri mjeseca odrastanja svoga sina”, rekao je Popović tada.

Nakon Severinine poruke da je lijepo čuti kako se čovjek trudi par se nakratko pomirio da bi konačno vezu okončali 2013.godine, te od tada ujedno i traje borb za srkbništvo na sudu.

Popović i Severina vezu su potvrdili koncem 2010.godine, a par je sniman i tijekom ljeta 2012.godine, kada su ih fotografi u nekoliko navrata ulovili na moru te u druženju s Kasparovom u Splitu. Upravo je zahvaljujući vezi sa Severinom bogati srpski ‘kralj bakra’ postao poznat hrvatskoj javnosti.

Nekretninsko carstvo i poslovni uspjeh

Jedan od najbogatijih ljudi u regiji nedavno je u Zagrebu kupio raskošno imanje za koje je izdvojio oko 17 milijuna kuna, no njegov uspon zapravo nije bio nimalo lagan. U napisima o Popoviću srpski mediji nerijetko podsjećaju da je karijeru počeo kao taksist u Švicarskoj, međutim, prekretnica u njegovom poslovnom životu zasigurno je početak 90-ih kada se zbližio s brokerom za metale iz tvrtke March Rich Commodites iz koje je kasnije stasao konglomerat Glencore. Stanoviti Rich znan je kao ‘kralj nafte’ kojega su američki mediji prozivali zbog pranja novca, međutim bivši predsjednik SAD-a Bill Clinton dodijelio mu je oprost zbog kojega se na meti javnosti našla njegova supruga koja je bila izdašan donator Demokratske stranke. Popović s Richovom tvrtkom ulazi u svijet biznisa, a onda odlazi put Kazahstana kako bi za njih kupovao aluminij. Trgovina obojenim metalima i drugim mineralima u tom se periodu smatrala unosnim biznisom, u to se uvjerio i Popović koji se svojim šarmom uspio probiti do vrha, uspješno odrađeni posao dovodi ga u poziciju perspektivnog igrača, a onda uz pomoć ruske adeministracije i ruskih oligarha kralj bakra otvara vlastitu tvrtku, već sredinom 90-ih uspjeva ući u bogati svijet moskovskog jet-seta.

Večere s bogatašima, jahte avioni i atraktivne srpske manekenke

Znajući gdje se nalazi i sa kime je okružen Popović nije štedio, ulagao je u sebe, ali i u društvo s kojim se okružio, zarađeni novac investirao je u noćne klubove za bogataše, obilazio restorane i ostvarivao nove kontakte. Druženja su to koja su obilježile luksuzne večere i skupi šapmanjci, jahte i avioni koji su danas dio njegova lifestyla. S te pozicije Popović širi poslovanje na Dominikansku republiku i Ameriku, a početkom 2000-ih na njegov poziv u Srbiju stiže ruski milijarder Igor Altuških. S njim i Zoranom Drakulićem Popović ulaže u valjaonicu u Sevojnu, Drakulić se ubrzo povlači iz posla, no Popović se nezaustavljivo širi, u Beogradu kupuje penthouse u kojem je godinama organizirao raskošne zabave na kojima su nerijetko nazočile atraktivne srpske manekenke, i pripadnice estrade. Kako i ne bi sudjelovale kada su u Popoviću tada mediji pisali kao o biznismenu koji kupuje avione, polaže za pilota i krstari po Jadranu vlastitom skupocjenom jahtom.









Sve manekenke, i sve žene koje su ga okruživale pale su u vodu onoga časa kada je sreo Severinu na privatnoj rođendanskoj zabavi, na kojoj ga je po svemu sudeći oborila s nogu, nije dugo trebalo da njih dvoje dospiju na naslovnice svih medija u zemlji, ljubav među njima je cvala, a oni se nisu ni trudili to skriti pa se tako uz ostalo doznalo da je Severina s njime boravila i na Floridi gdje Popović posjeduje stan.

Astrologinja Bobi, moć i novac

Dečko koji potječe iz obitelji koja pripada srednjem staležu dobar dio svoje karijere oslonio je na astrologinju Bobi, čijim se savjetima, prema pisanju srpskih medija vodio kako u poslovnoj karijeri, tako i u privatnom životu.

Niz se teorija uvijek spleće oko ljudi koji imaju novac i moć pa tako jedna od teorija o Popoviću kaže da ga je u biznis s Rusima zapravo uveo otac Aleksandar jer je njegova tvrtka s njima poslovala.

Tko god da ga je uveo u biznis, neosporno je da na tom polju Popoviću ide i više nego dobro, potvrđuje to i njegova raskošna imovina kralj bakra luksuzne nekretnine posjeduje u Miamiju i Londonu, vlasnik je vile na Cipri, ali i bez obzira na skandale sa Severinom miljenik žena.









Nije doduše ni sve u Popovićevim poslovima idilično pa je tako na udar medija došao nakon napisa o Zagrebačkoj banci koja se našla pod obradom istražitelja HNB-a zbog rizika od pranja novca i financiranja terorizma, uz nepoznate tvrtke iz Italije u tom se kontekstu spominjao i Popović. U uvodnom djelu Zaključka Zapisnika eksperti HNB-a upozoravaju na to kako su nezuakonitosti i nedostaci utvrđenu u svim revidiranim poslovnim podrućjima te na tri linije obrane, a brojnost nezakonitosti i propusta, kao i iznos koji se navodi u Zaključku toliko su veliki da ukazuju na višegodišnje sustavno zanemarivanje sprečavanja pranja novca. U Zapisniku je posebnu pažnju privukla gotovinska isplata po računima nerezidenta s talijanske tipologije u iznosu od 1,79 milijuna kuna, kao i ukupan iznos isplata po računima klijenata kojima je stvarni vlasnik bio Popović.

Prema pisanju Jutarnjeg po Popovićevim računima krozu Zagrebačku banku prošlo je preko milijardu kuna, a HNB je upozorio a je Zagrebačka banka trebala kao sumnjive prijaviti 38 transakcija vrijednih skoro pola milijuna kuna. Spominjala je Popovića i beogradska Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) koja je svojedobno objavila nizu imena poslovnih ljudi iz Srbije koji su posredstvom panamske agencije Mossack Fonseca osnivali off shore kompanije, a na listi su se uz niz drugih srpskih podzetnika našao i kralj bakra koji je i u intervjuu za Nacional svojedobno otkrio da je u Vrbovcu kupio farmu te poslovni prostor i nekoliko nekretnina u Maksimiru.

U tom periodu kada je on progovarao o ulaganjima u Hrvatsku po medijima se pisalo i o tome da je tijekom određenog vremenskog perooda u Zagrebačku banku dolazio gotovo svakodnevno i obavljao neke novčane transakcije koje su navodno i unutar banke privukle pozornost, u međuvremenu se pojavila tvrdnja da je Popović račune u Zagrebačkoj banci zatvorio.

Poznato je da Popović u Hrvatskoj ima firmu Celanova čiji je osnivač i direktor, ta je tvrtka u Hrvatskoj uglavnom ulagala u niz nekretnina. Popović je još 2015.godine uložio u kuću na Horvatovcu, prvotno se kao vlasnik vodila ciparska tvrtka Lardero Assets Ltd. no u petom mjesecu 2019.godine, vlasništvo je preneseno ugovorom o kupoprodaji nekretnine na Popovićevu zagrebačku tvrtku čije je sjedište također prijavljeno na Horvatovcu. Iduća investicija u kontekstu koje se spomine Celanova je kupnja četverosobnog dvoetažnog stana od 138 m2 u novozagrebačkom naselju Meandar, kojega su gradili tvrtka Feal In i građevinski poduzetnik Vlado Leko, Popovićeva firma stan je kupila od direktora Feal Ina Marija Čolaka za 330.000 eura, u toj istoj zgradi Popovićeva je tvrtka kupila dvije garaže, a onda je Celanova u Maksimiru uložila u kupnju poslovnog prostora te stana i nekoliko garaža za što je izdvojeno 2,4 milijuna eura. Poslovni prostor Popovićeva firmakupila je i u Kreljićevoj ulici od VMD Stqandarda, radi se o prostoru od 427 m2 te pet garaža za što je izdvojeno 1,281 milijuna eura, od iste tvrtke u toj zgradi njegova tvrtka kupila je peterosobni stan od 273 m2. Celanova je kupila i nekretinu od bivše klizačice Idore Hegel na otoku Hvaru.