Je li ovo vidio Tomašević? Ovako je Doris Pinčić pričala o prometu u Zagrebu: ‘To me izludi’

Autor: I.D.

Glumica i voditeljica Doris Pinčić Guberović prošle je godine za HTV snimila video iz automobila u kojemu je objašnjavala kakva je vozačica i što je smeta u zagrebačkom prometu.

“Stvarno me je teško izbaciti iz takta s nekim glupostima u prometu, a ono što me živcira u vožnji je ta gužva koju je nemoguće izbjeći u gradu kao što je Zagreb”, započela je Doris u videu.

“Gužva me izludi, evo izludi me to što ne mogu nikada točno planirati koliko mi vremena treba do destinacije. Nekad mi do iste destinacije treba 15 minuta, a nekad 45 minuta ili više od toga. I to me apsolutno izluđuje i živcira. Ali da me nešto ljuti, ne, vjerujem da ja ljutim druge vozače jer da sam sad neka ekstra vozačica – to nisam”, zaključila je tada Doris.





Doris počinje s novim projektom

Dok je trudna Doris trenutno na porodiljnom dopustu, a HTV je nedavno najavio da počinje s emitiranjem dokumentarne serije “Planine”, u kojoj je voditeljica upravo Doris.

Inače, Planine je serija zabavnog i edukativnog sadržaja u kojemu se upoznaju hrvatski vrhovi, ljudi i krajevi.

“Hodanje uzbrdo je poput života, ideš gore i katkad je teško, htio bi odustati, ali kada dođeš na vrh, shvatiš da je upravo to cijeli život u malom”, opisala je Doris za HTV svoj novi projekt.









Podsjetimo, nakon odlaska na porodiljni, ova popularna voditeljica gotovo u potpunosti se povukla iz javnosti te ne dijeli novosti vezane za trudnoću. Tako se nedavno na društvenim mrežama pojavila fotografija koja otkriva čime se Doris bavi dok broji sitno do poroda.

Naime, voditeljica se odlučila počastiti novom frizurom te je pozirala ispred salona koji se time pohvalio.