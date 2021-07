JE LI OVO MOGUĆE?! Nevenu Ciganoviću nije promakao stajling Rimčevih, evo kako ih je prokomentirao!

Autor: Dnevno

Neven Ciganović poznat je da ‘bez dlake na jeziku’ komentira stajlinge poznatih osoba, uglavnom s domaće estrade. No, kako je na red došao ‘party godine’, odnosno drugi dio vjenčanja Mate Rimca (32) i Katarine Lovrić (29) ni on nije ostao imun prokomentirati njihov stajling.

No, dok bi očekivali da će ‘popljuvati’ , ako ništa to što je Rimac nosio tenisice i imao malo ležerniji stajling, to se nije dogodilo. Zna izgleda i Neven da se na Bajagu i Zabranjeno pušenje, koji su svirali na svadbi Rimčevih komotno može doći u tenisicama, pogotovo kad si Mate Rimac i još mladoženja.

A, onda je došao red na lijepu diplomiranu ekonomisticu Katarinu, koja je već očarala svojim prvim stajlingom, prvog dijela vjenčanja, da to tako nazovemo, gdje se pojavila u lijepom elegantnom kombinezonu.

Mate je pred oltar stao u kariranom odijelu i ležernijim bijelim tenisicama. “Moram priznati da od njega nisam puno više ni očekivao s obzirom na to da sam čuo da su im na svadbi svirali Bajaga i Zabranjeno Pušenje tako da ovaj kao neki urbani outfit uz tenisice me nije nimalo iznenadio”, rekao je Cigi, prenosi 24sata.

Iako ne sumnjamo da je i Mate pomno birao svoju kombinaciju, Katarina se ipak, kao mlada, nešto više potrudila, a navodno je po vjenčanicu išla u Milano.

“Njegova me supruga ugodno iznenadila odabirom romantične vintage pamučne vjenčanice u boho stilu koje podsjećaju na one što su se nosile s kraja 70-ih i početkom 80-ih za koju mogu reći da mi je jedna od ljepših koje sam vidio kad su ove ljetne ženidbe u pitanju “, dodao je.

“Raspuštena valovita kosa se odlično uklopila uz tu romantičnu rapsodiju, kao i ovaj prekrasan ”buketić” koji, nadam se, nije prebacivala preko sebe jer je njime mogla nekog dobro ozlijediti”, našalio se Cigi s obzirom da je Katarina nosila zbilja raskošan buket.

Za prvi ples Katarina je izabrala nešto ležerniju kombinaciju, pa je tako uskočila u vjenčanicu do koljena, a na noge je obula tenisice. I to se Nevenu svidjelo.









“Poslije se mladenka obukla u nešto ležerniju varijantu u stilu 60-ih, također sa starkama na nogama kako bi nesmetano mogla ‘tancati’ uz zvuke žestokog rock’n rolla”, zaključio je Neven i time iznenadio sve. Naime, izvuči nešto više lijepih riječi iz njega, može biti poprilično teško, stoga je ovo pravo iznenađenje.