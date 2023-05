JE LI OVIME SVE REKAO? Pjevač iz Srbije prvi put o vezi s domaćom pjevačicom: ‘Dali smo zakletvu’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Bubnjar popularnog srbijanskog rock-benda Buč Keseidi, Zoran Zarubica čest je gost u Zagrebu. Domaći mediji već ga neko vrijeme povezuju s našom pjevačicom Nikom Turković, bivšom djevojkom pjevača Matije Cveka.

Dečko iz Pančeva je u razgovoru za IN magazin prvi put progovorio o navodnoj vezi s pjevačicom.

“Pošto smo dali tu zakletvu da ne pričamo, onda ne možemo pričati”, izjavio je zagonetno Zarubica koji ljubavni život želi zadržati za sebe.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Buč Kesidi (@buckesidi)

Podsjetimo, ranije su mediji pisali kako su Nika i Zoran viđeni zajedno na zagrebačkim ulicama, ali i u jednom klubu gdje su djelovali dosta prisno. Usprkos fotografijama koje su isplivale u medijima, Nika Turković je isticala da nije u ljubavnoj vezi, no najnoviji komentar bubnjara Zorana ponovno je potaknuo glasine.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Zoran Zarubica (@sandenzz_kidd)









“Prvi put u životu sam jako zaljubljena u sebe, odnosno imam zdravi pristup prema samoj sebi. Radim ono što želim, dopuštam si sve što sam oduvijek htjela. Voljela bih da neko vrijeme ostanem u toj fazi ljubavi sa sobom, a za dalje – tko zna”, rekla je Nika ranije za Gloriju i dodala kako je nakon prekida veze ostala u dobrim odnosima s bivšim dečkom, pjevačem Matijom Cvekom.

“Ljudi se razilaze i to je sasvim normalna stvar, no zaista nemam potrebu o tome govoriti. Matija i ja se volimo i poštujemo, ostali smo dobri prijatelji i kolege, to mi je najvažnije. Jedino što mogu zaključiti jest da su u svakom velikom trenutku u životu, na svakoj prekretnici, kreativci uvijek zadovoljni”, zaključila je Nika.