JE LI OVIME SVE REKAO? Maras objavio ‘Holy test’ za Purgere, a oni se baš i nisu snašli! Objašnjeno i tko su ‘dođoši’

Autor: Dnevno

Nakon što nije dobio podršku stranke da se kandidira na lokalnim izborima za gradonačelnika Zagreba, a potom je i raspušten njegov zagrebački ogranak, Gordan Maras malo se povukao iz javnosti, a vrijeme provodi i uživajući sa svojim psom Bongom, kojeg je udomio.

Kandidaturur Joška Klisovića nije komentirao, kao ni istupe Mirele Holy o “dotepencima”, a što će biti s njegovom političkom karijerom još uvijek je velika nepoznanica,

No, da Maras nije klonuo duhom, te da još uvijek ima smisla za humor, pokazao je najnovijom objavom na Facebooku, kojom je možda i najbolje opisao što misli i o Mireli Holy ali i kandidaturi Joška Klisovića.

[“SVETI” (HOLY) TEST ZA ZAGREPČANE] Vol.1

Kako se zove šetalište u centru Zagreba i potok kraj njega na kojem se trenutno nalazimo Bongo i ja?, upitao je Gordan Maras svoje pratitelje, pozirajući sa Bongom, a s obzirom da je napisao i Vol. 1 vjerujemo da je ovo tek početak onoga što će nam Maras servirati u narednom periodu.

“Ja sam rođena Zagrepčanka i nemam pojma”, pravdala se jedna pratiteljica, na što joj je Maras odgovorio: “ma nema veze..zezam se malo”









Naravno, Maras je zabavio mnoge pratitelje, a zlobnici bi rekli i da ga prati puno “dotepenaca”, jer nisu baš Purgeri znali odgovor na njegovo pitanje. Znate li Vi? Pogledajte fotografiju:

Odgovor je Dubravkin put, potok Tuškanac, omiljeno mjesto za vlasnike pasa, kojima redovito odlaze uživati u šetnji, baš Maras i Bongo.









Naravno, ni ovaj put nije prošlo bez teme “dotepenaca”.

“Ma dajte najte, pa to je bio potpuno benigni izraz kojega su moja baka i deda koristili u Zagrebu dok je još bio Austro Ugarska i koristi se za one koji se baš ne znaju gradski ponašati a tek su došli. Nije tu bilo uvrijeđenih, to je bilo više kubanje (kak bi se reklo u mojoj mladosti) a ovi koji su se sada našli duboko uvrijeđeni. očito istina boli, dakle ciljana skupina i njihovi benefiti i svi dotepenci iliti dojdeki zanimljivo”, komentirao je jedan od pratitelja.

A doznali smo i kako Slavonci zovu one koji su pridošli u Slavoniju:

“Da, a kad ti Slavonci kažu da si dođoš, nikom ništa…i njih treba pozvati na red…Moja obitelj je prije mog rođenja u ratu izbjegla u Slavoniju (bili dođoši),a kasnije u ZG (postali dotepenci)…Hvala bogu ja se u rodila u Petrovoj u Zg i nitko mi nije ravan. Zagrepčanka sumnjivog porijekla, geni kameni i ravnica u srcu, a u venama plava krv Dinama..”, napisala je jedna pratiteljica.