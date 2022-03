JE LI OVIM DETALJEM OTKRIO SRETNU VIJEST? Marko Grubnić na novim fotografijama ponosno pokazuje veliku novost

Pasionirani pratitelji lika i djela hrvatskog stilista Marka Grubnića primijetili su veliku novost u nekoliko njegovih posljednjih objava. Popularni ‘Modni mačak’ na prstenjaku lijeve ruke, naime, nosi dijamantni prsten pa su mnogi zaključili da se napokon vjenčao.

Čestitajući sedmi rođendan svome psu Casperu, stilist je objavio fotografiju na kojoj, osim svog mezimca, pokazuje i popularni ‘eternity band’, odnosno, vječni prsten koji simbolizira beskonačnu ljubav, a poklanja se u posebnim prilikama.

U nekoliko idućih objava, Grubnić se itekako potrudio da se na fotografijama dobro vidi i spomenuti prsten.

Nedavno je priznao da mu je zasmetalo kad su se njegove zaruke pretvorile u ‘medijski cirkus’. Upravo zbog toga je po pitanju vjenčanja odlučio biti tajnovit i govoriti u šiframa.

“Imao sam situaciju sa svojim zarukama i to je bilo lijepo, ali nije mi se svidjela situacija nakon zaruka, ljudi su si previše dali za pravo, čak su slali su i neka videa po gradu i nije mi bilo ugodni što to nisam imao pod kontrolom i tada sam rekao da ću sve važne događaje u životu skrivati od drugih ljudi. Ne znam što čekate, možda je to već učinjeno. Sve je moguće, ja sam vrlo vješt. Treba postaviti granicu jer kad si javna osoba ljudi misle da si javno dobro pa sam si dao za pravo zadržati za sebe neke intimne stvari o svojem životu”, rekao je Grubnić nedavno.

Priznao je i da mu je velika želja postati roditelj, ali da nije siguran želi li to pokušati u Hrvatskoj.