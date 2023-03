‘JE LI ON TO STVARNO REKAO?’ Hugh Grant pričao o hidratantnoj kremi, a onda je uslijedila neočekivana provala

Zvijezde filma “Četiri vjenčanja i sprovod”, Hugh Grant i Andie MacDowell, našli su se najvećoj holivudskoj pozornici, onoj s 95. dodjele prestižne nagrade Oscar kako bi zajedno predstavili najbolji produkcijski dizajn.

No glumac se, osim predstavljanja nominiranih i nagrađenih, osvrnuo na izgled svoje kolegice, a onda i na vlastiti. Osim što je nasmijao publiku, njegov potez ubrzo je užario društvene mreže.

Hugh Grant saying “scrotum” on live tv wasn’t on my Oscars bingo card tbh#Oscars pic.twitter.com/GGr1UD7LrX





— GIPHY Pop (@GiphyPop) March 13, 2023