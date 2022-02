JE LI NETKO ‘PETLJAO’ PO KNJIZI MIRE FURLAN? ‘Bojim se da je to pokušaj ne bi li se primamio interes tabloida i time povećao nakladu’

Autor: Š. P.

Poznati redatelj Rajko Grlić javno je stao u obranu glumca i redatelja Rade Šerbedžije, i to nakon što je čitavom regijom odjeknuo ulomak iz knjige “Voli me više od ičeg na svijetu” u kojem glumica Mira Furlan detaljno opisuje maltretiranje koje je od Rade i njegove supruge Lenke Udovički doživjela u radu na predstavi “Medeja”.

“Bojim se da je Rade u pravu. Mirina autobiografija izlazi u nekoliko verzija, u Zagrebu su izašle dvije koje se na mjestima razlikuju. U prvoj nema tekst o Slavenki Drakulić, u drugom izdanju naglo se pojavljuje. Dakle, netko uređuje Mirin tekst. Nadam se da ga i ne dopisuje. Bojim se da je to pokušaj ne bi li se ‘imenima’ primamio interes tabloida i time povećao nakladu”, rekao je Grlić za Danas.

“Bio sam na Brijunima kada je Mira igrala Medeju i mislim, barem koliko sam ja vidio njenih uloga, a vidio sam ih puno i u kazalištu i na filmu, da je to bilo najbolje što je ona igrala. I igrala ju je pune četiri godine. Razgovarao sam s njom tada o njenoj ljutnji i frustraciji što je u publici bio netko koga ona nije voljela, i za koga je mislila da ne spada na Brijune, ali to nije imalo ništa s onim što je o Lenki i Radi napisano u ovako složenoj knjizi. Njihovo kasnije druženje u Rijeci i pismo koje je ostavila Radi to očito govore”, rekao je poznati redatelj.

Podsjetimo, u reakciji na ulomak iz knjige Mire Furlan, Šerbedžija je također natuknuo kako smatra da su urednici neke dijelove mijenjali nakon što je autorica preminula.

“Mira Furlan igrala je Medeju cijele četiri sezone na Brijunima, nakon zbivanja koja su u knjizi opisana onako kako su opisana. Međutim, ovako kako živi objavljuju njezin posthumni rukopis (koji je imao, po svjedočenju izdavača, više od tisuću stranica i ova, ovako redigirana verzija, nije od nje potpisana) trebalo bi da se ti autori i potpišu na svoje uredništvo”, napisao je Šerbedžija.

Ipak, Seid Serdarević, vlasnik i urednik zagrebačke izdavačke kuće Fraktura, koja je knjigu objavila u Hrvatskoj, rekao je za Nova.rs da o intervencijama u tekstu rukopisa knjige nema ni govora.

“Prijevod je rađen prema posljednjoj verziji rukopisa koju je Mira Furlan napravila prije svog preranog odlaska. Sam rukopis koji sam na engleskom jeziku zaprimio 7. veljače 2021. od nasljednika bio je gotovo potpuno sređen, s povremenim autoričinim napomenama samoj sebi da još treba poraditi na tekstu, no i ti su dijelovi ostavljani onako kako su predani. Urednički i prevoditeljski u tekst se nije interveniralo osim što je na jednom mjestu izbačena jedna epizoda koja se tiče serije ‘Izgubljeni’, koja je bila dva puta ispričana na gotovo identičan način”, rekao je Serdarević.