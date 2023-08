Je li mama pretjerala? Hrvatica traži savjet nakon što je poludjela na kćer

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Jedna se Hrvatica našla u dilemi je li pretjerala u reakciji prema svojoj 6-godišnjoj kćeri.

Naime, među starim stvarima našla je kutiju s lutkama Barbie s kojima se igrala kao dijete, ponio ju se sentimentalni moment i dala je kćeri igračke.

Napominje, lutke su bile zaista očuvane jer je uvijek pazila na svoje stvari, a kćeri je rekla da je to draga uspomena i da ne želi da ih uništi.





Dilema: ‘Odlipila sam na kćer, pretjerujem li?’

“Ali dok ih je dobila u ruke, jedna je ostala bez glave, na što sam ‘odlipila’. Jer, Wtf? Suprug smatra da pretjerujem i da radim dramu iz ničega jer je dijete. I uopće ne shvaća moju potrebu za čuvanjem i vezanosti za tričarije iz djetinjstva. Što kažete, čuvate li stvari, pridajete li im sentimentalnu vrijednost ili je sve potrošna roba?”, pitala je korisnike Reddita uz pojašnjenje da nije udarila dijete.

“Odlipiti je ovdje upotrijebljeno kao sinonim za naljutiti se. Pretjerujem li?”.

Može li 6-godišnje dijete shvatiti sentimentalnu vrijednost?

Tema je ubrzo nanizala više od 100 komentara među kojima ima izrazito puno kolekcionara koji također paze na svoje stvari koje imaju sentimentalnu ili kolekcionarsku vrijednost.

No, postavlja se pitanje, može li 6-godišnje dijete to shvatiti?









“Razmisli možeš li 6-godišnjem djetetu objasniti što znači sentimentalna vrijednost”.

“Nije dobro biti rob stvari. Sve što nema svrhu prodam, poklonim ili bacim. Također, ako čuvaš to radi uspomene i veseli te gledati stare igračke, možda ne bi bilo loše staviti negdje u neki display case i češće se tome vratiti. Inače, čuvati kutiju nečeg na mjestu gdje ni ne znaš čega sve ima, nema smisla, dapače onda vjerojatno nije ni toliko važno”.

“Ovo što drugi pišu da bi sa šest godina trebala znati bolje nego potrgati, samo ću reći da sam za 9. rođendan dobila novu Barbie i isti taj dan sam ju u maloj torbi pokušala “dodati” frendici tako da sam ju bacila s balkona trećeg kata i, naravno, frendica je fulala uhvatiti torbu i barbiki je isti dan potrgana glava. Djeca su djeca, igračke se trgaju. Radije nauči malu da. kada više ne želi neke igračke ili ne koristi iste. podijeli s onima koji imaju manje sreće”, smatraju neki Redittori.









Neki podržavaju tatu: Ako si dala, nije više tvoje

Drugi poručuju, na strani su tate, pretjerala je.

“Igračka je ili tvoja ili njena. Ne kužim ove fore da starci daju nešto djetetu, ali onda se i dalje ponašaju kao da je to i dalje njihovo te nameću neka nerealna pravila. Odaberi jedno od to dvoje, ali ne možeš imati oboje. Ako nešto želiš čuvati, onda to čuvaš. Podalje od djeteta. Ako želiš dati djetetu to za igru, onda je to nešto što će biti used and abused”.

“Pretjeruješ, ne možeš djetetu dati nešto i onda očekivati da će paziti na tu stvar”.

“Ako si nešto dao, onda to više nije tvoje, ako ćeš ti nekome govoriti što da radim s tom stvari, onda je nisi dao, nego si posudio, a dijete ne zna još što znači posuditi”.

“Shvati da tvoje dijete nije ti, moja mala ima toliko igračaka da ih pola bacim ne bi ni znala da koja fali, dok smo mi imali tipa 5-6 igračaka i to je to”, pišu korisnici u komentarima.

Kako čuvati stvari: Ne dam to djetetu u ruke

Drugi kolekcionari koji smatraju da ne pretjeruje, podijelili su svoja iskustva.

“Pa ako ti te stvari stvarno toliko puno znače onda ih sačuvaj daleko od nje. Ja recimo imam kolekciju stripova (uglavnom marvel i DC koji su debelih korica i koje dan danas kupujem). Mogu reći da mi ne pada na pamet dati djetetu to u ruke jer znam koliku moć uništavanja stvari ona imaju. Nije stvar da to rade namjerno nego su jednostavno djeca. Čak ih ni ne posuđujem nikome osim onima koji to isto vole i imaju jer i oni onda to cijene”.

“Mene bi povrijedilo. Meni to znači. Moj suprug se ne vezuje toliko uz stvari i njega ne bi. Iako ima dva autića koje čuva pod staklenim zvonom i svi ga zezamo da ćemo ih jedan dan uzeti i igrati se s njima pa što bude. Ali djeca (dva dečka) su oduvijek navikli da su to tatini autići i da se s njima ne igramo osim ponekada. Time klinci uče i imati obzira prema tuđim stvarima”.

“Ne pretjeruješ jer tvoji sentimentalni osjećaji prema nečemu su validni i normalni, ali djetetu nikako nemoj davati stvari koje ne želiš potrgane. Uzmi ih i pospremi natrag u kutiju. Možeš uvijek djetetu objasniti da je mama tužna jer je su joj igračke potrgane, pa ako shvati – shvati. Neka djeca brže nauče od drugih kao i samo razvijanje emocija, empatije i kontrolu istih”.

Na kraju, ima i šaljivih komentara.

“Osveta se servira hladna – kad odeš u starački dom, zamoli je da ti donese nešto što ima sentimentalnu vrijednost za nju pa joj to uništi pred očima”, poručuje joj jedan komentator.