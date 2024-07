Je li Ivana Knoll ovaj put ipak malo pretjerala? Pogledajte u čemu je došla na tulum

Autor: H.B.

Ivana Knoll, poznata kao “najvatrenija navijačica” hrvatske nogometne reprezentacije, opet je privukla pažnju svojim atraktivnim izdanjem. Ovaj put, Ivana je objavila nekoliko provokativnih fotografija i video snimki iz noćnog kluba na Ibizi, gdje se pojavila u oskudnom crnom korzetu koji je naglasio njezine obline.

Na svom Instagram profilu, Ivana je podijelila trenutke kako se zabavlja uz DJ-a Marca Carolu te pozira s njim za fotografije. Njezini pratitelji nisu mogli skinuti oči s nje dok je uživala u noćnom životu Ibize.

Ivana je započela svoju karijeru kao strastvena navijačica hrvatske reprezentacije, no sada se okrenula glazbenim vodama. Nedavno je započela svoju prvu ljetnu turneju, koja je uključivala nastupe u Njemačkoj tijekom Europskog prvenstva i na Ultra Music Festivalu u Splitu. U Splitu je oduševila publiku svojim DJ setom i družila se s poznatim zvijezdama, uključujući slavnog DJ Snakea.

Slikala se i s Guettom

Osim toga, Ivana je podijelila fotografiju s još jednim slavnim DJ-em, Davidom Guettom, iz poznatog kluba na Ibizi, nazivajući ga “legendom”. Njezina ljubav prema glazbi očito je jaka, a o svojim počecima i ambicijama govorila je povodom nastupa na Ultra Music Festivalu.

“Jako sam uzbuđena. Prvi put sam na Ultri kao DJ. Ljubav prema glazbi rodila se još dok sam bila u srednjoj školi. Tada sam govorila svojima da želim biti DJ i napustiti fakultet. U to vrijeme to je bila nemoguća misija. Sada, kada sam ostvarila sve što sam htjela, od završetka fakulteta, otvaranja vlastitog bikini brenda, do postajanja najpraćenijom influencericom u Hrvatskoj, shvatila sam da mi treba nešto novo. Zato sam se odlučila posvetiti svojoj najvećoj ljubavi, a to je DJ-iranje,” izjavila je Ivana ranije.