JAVILA DA JE DOBRO, A ONDA NAS ZAUVIJEK NAPUSTILA Legendarna kraljica humora napustila je svijet u 79. godini

Legendarna glumica Ruth Madoc, koja je glumila u BBC-jevom sitcomu Hi-de-Hi!, preminula je u 79. godini. O tužnoj događaju izvijestio je njezin agent, koji je shrvan njezinom smrću ukratko iznio pojedinosti za javnost.

“S velikom tugom moramo objaviti smrt naše drage i voljene klijentice Ruth Madoc”, rekao je nazvavši je “pravom legendu britanske zabavne scene”. Pojasnio da je zvijezda umrla u bolnici u petak poslijepodne nakon operacije. U bolnici je boravila zbog pada koji se dogodio početkom tjedna.

We are all deeply saddened at Gold to learn that the wonderful Ruth Madoc has passed away at 79. Audiences adored her as Gladys Pugh in Hi-De-Hi! Our thoughts are with her family and friends at this difficult and sad time. pic.twitter.com/r1is092YiG





