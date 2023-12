Jasnu Zlokić upitali čime ju je suprug osvojio: Nakon njenog odgovora, svi popadali od smijeha

Autor: Barbara Grgić

Jasna Zlokić jedna je od rijetkih žena u Hrvatskoj koja je svoju glazbenu karijeru započela kada je već bila u braku i kada je dobila sina Igora. Glazbenica je to koja je tijekom karijere dulje od tri desetljeća snimila 20 albuma, a u Beogradu je dva puta, 1984. i 1989., proglašena pjevačicom godine. Tri njezina albuma dosegla su platinastu nakladu.

Ipak, sama Jasna tvrdi kako svoju glazbenu karijeru nije niti očekivala.

“Čovjek planira, a Bog odlučuje, kaže se u narodu. Ja uopće nisam planirala karijeru, ona se dogodila. Zato što mi je bila suđena. Ja sam imala i brak i dijete prije toga. Mlada sam rodila, sa 22 godine, pa sam imala vremena sve to napraviti poslije. Dogodilo se tako, okolnosti su bile takve. Imala sam brak, muža i dijete i zašto bi se toga odrekla. A vidim da se i danas u popularnom svijetu djeca stavljaju u prvi plan, tko ih ima, ističu se kao i brak i familija i to je lijepo. Svi se naslikavaju, posvajaju. Raduje me što se to dogodilo, za razliku od prije kad se to moralo kriti. Sigurno da je bilo teže, bilo bi lakše da sam bila slobodna, bez obaveza, bila bih manje umorna, jer dijete i muž traže odricanje, ali to je bio moj izbor”, rekla je u jednom od intervjua.

Suprug joj je bio i menadžer

Glazbenica nikad nije skrivala da joj je suprug Boris bio ujedno i menadžer.

“Mana je što si stalno u tom poslu i prožima se privatno i poslovno. Ali u mom poslu, i inače u svijetu, teže je biti žena, bez obzira na to što se borimo za svoj status. Muškarac je druga vrsta, što ne znači da je žena manje jaka ili vrijedna, ali jednostavno je majka i biološki osjetljivija. Napori i logistika mog posla su veliki i tu je moj muž uskočio kao čovjek koji me razumio, najviše me mogao trpjeti, bio je susretljiv. Nisam morala ni reći, kontaktirao je koga je trebalo. I to se dogodilo samo po sebi. Ali, u nekim slučajevima je previše toga doma, posao se nosi za stol”, dodala je.









Odgovor nakon kojeg je cijela dvorana proplakala od smijeha

Ipak, u jednom od nedavnih gostovanja na novinarsko pitanje je li ju muškarac ikad nadmudrio, dala je takav odgovor da se cijela dvorana smijala nekoliko minuta nakon njega.

“Mene je nadmudrio čim sam 47 godina s njime”, a na pitanje kako je to uspio, pjevačica se opet našalila: “Ko se to više sjeća. To povijest zna, ja sam zaboravila”.