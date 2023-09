Jasna Zlokić o odnosu sa suprugom: ‘Da me krivo ne shvatite, nije to otvoreni brak’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Glazbena diva Jasna Zlokić gostovala je u talk showu ‘Ženska priča‘ kod voditeljice i spisateljice Marijane Perinić, gdje je govorila o ženskoj mudrosti, intuiciji, feminizmu, ali i nekim manje poznatim detaljima o sebi, sve to uz puno smijeha i iskrenih odgovora na pitanja publike.

Na samom početku podijelila je svoje razmišljanje o tome koliko se treba ‘petljati’ u situacije i odnose prijatelja, poput prevare. Jasno je dala do znanja kako se u taj dio života ne upliće kada su u pitanju njene prijateljice, a pojasnila je i zašto.

“Ja se u to ne diram”

“Ja se u to ne diram. Ako se dirate u to, to je vrlo opasno. Oni se obično pomire a vi ispadnete krivi. Neka to rješavaju oni sami. To su vrlo delikatne i opasne stvari”, jasna je bila pjevačica.





U životu je okružena svojim muškarcima, no kaže, nikada ih nije morala moliti da joj pomognu. “Ništa ja njima ne govorim da mi treba pomoć, oni to sami čine. Zajedno smo 47 godina. Ajme, Gospe moja! Što ja njega imam molit? Što sam s njim toliko izdržala, je li?” našalila se Jasna Zlokić te istaknula kako ipak smatra da su žene najzaslužnije za dugovječnost braka.

“Zajedno smo 47 godina, nadmudrio me”

Upitana je li ju ikada nadmudrio muškarac, pjevačica se odgovorila: “Mene je nadmudrio čim sam 47 godina s njime”, a na pitanje voditeljica Perinić kako je to uspio, pjevačica se opet našalila: “Ko se to više sjeća. To povijest zna, ja sam zaboravila”.

“Žene su prefriganije, ali Bog im je dao tu osobinu”

Zlokić je govorila i o ženskoj manipulaciji, ali i jednoj drugoj osobini žena. “Pamtim da su žene prefriganije od muškaraca. Znaju one više nego muškarci, ali Bog im je dao tu osobinu. Samim time što su majke, već moraju biti takve. Moraju se boriti za svoje dijete, obitelj i neka smo prefrigani, što nam fali. I malo smo, treba više! Puno je muških koji vladaju, koji su političari, a ne znaju. Sad je naše vrijeme, ja mislim da bi mi malo trebale preuzeti”, rekla je Jasna i dodala: “I mislim da su žene ljubomornije na žene nego muškarci na muškarca.”

Tajna dugovječnog braka

Kada je u pitanju podilaženje muškom egu, dala je naslutiti tajnu dugovječnosti vlastitog braka.

“Mislim da se treba međusobno podržavati i hrabriti jedan drugog . I muškarci i žene, bez obzira što je to zajednički život, ipak žive svoje živote na svoj način. Ja se mužu ne miješao u njegov život, niti on u moj. Da me krivo ne shvatite, nije to otvoreni brak. A možda će i biti, sad smo u pravim godinama da se otvorimo”, našalila se pjevačica i do suza nasmijala publiku.

“Ljepota dolazi iz dobrog srca”

Kada je u pitanju unutarnja i vanjska ljepota, pjevačica je rekla kako misli da ”ljepota dolazi iz dobrog srca”. Ipak kaže, “mora se voditi računa o izgledu, jer koliko god je srce dobro, ne može baš utjecati na sve. Jako dobri ljudi, kvalitetno prijateljstvo, dobra prehrana…, to su neke stvari koje utječu na ljepotu, koje su život. Ljepota je dio života”, istaknula je Jasna, a upitana postoji li nešto što ljudi o njoj ne znaju, a da baš nije ‘za pohvalu’, otkrila je: “Volim slatko. To mi je veliki porok je. To stvarno volim.”









“Zašto žena ne bi imala više muževa?”

Pjevačica je na pitanje publike podijelila i svoje razmišljanje o feminizmu i emancipaciji žena.

“Mislim da je žena samo dobila teret jer je dobila ono što je imala, pa je još dobila. Ja bih riješila da lijepo svaka žena ima najmanje tri muža. Pa, što bi to falilo?! Dobili smo teret, sad imamo na koga to rasporediti. Je li pošteno? Emancipacija. Zašto ne bi žena imala više muževa – jedan te da te izvodi na večeru, drugi kupuje bunde, treći ide u spizu, četvrti vodi djecu u školu, a peti da te voli”, šalila se pjevačica i nastavila zabavljati publikom detaljem iz pjevače karijere koju ju je nasmijao do suza.

“Bila sam na rubu i smijeha i plača”

“Živjela sam u Sloveniji. Bio je 8. mart i nitko mi nije donio cvijet. Došao je jedan, nije bio baš normalan i donio mi naramak tulipana. Sve kuće tu je on pokosio! To je bilo, ne znam bi li se smijala ili plakala. bi li ljudima vratila to cvijeće…, ali sam ga ipak odnijela doma jer nisam znala kud ću s njim. Bila sam na rubu i smijeha i plača”, rekla je pjevačica te otkrila još neke zanimljive detalje o sebi.









Malo ljudi zna, ali…

“Malo ljudi zna, ali moja vrlina je što sam puno empatična. Možda malo ljudi zna, ali stvarno osjećam veliku potrebu da osjećam i da slušam ljude kad im je teško”, rekla je Jasna. Upitana kakva je kad ”poludi”, bez zadrške je odgovorila: “Bolje da te nema. To je strašno. Opasna sam kad se naljutim”.

Upitana koji bi period svog života ponovila da može, rekla je: “Ponovila bi od tridesete do četrdesete. To su najljepše godine”.

Za kraj, publika je poželjela i da im Jasna nešto zapjeva, a čim je spomenut njen veliki hit ‘Skitnica’, Jasna se simpatično ‘pobunila’ pitanjem zar ljudima nije dosta te pjesme, no večer je ipak završila tako što je u glas pjevala mnogima omiljenu pjesmu.