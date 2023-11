Jasna Zlokić ispričala kakvu je dramu doživjela među skupinom žena: ‘Potjerali su me’

Autor: I.D.

Jasna Zlokić, omiljena pjevačica rodom je iz Vele Luke, spada među najpoznatije glazbenice s ovih prostora. Unatoč svom rijetkom pojavljivanju u javnosti te činjenici da je rijetko viđamo, Zlokić se pojavila kod Nevena Ciganovića u podcastu Večernjeg lista.

Ova ikona hrvatske glazbene scene vratila se u studio 2020. godine nakon desetogodišnje stanke od izdavanja svog posljednjeg albuma “Dueti.” Tim povodom proslavila je čak 60 godina uspješne glazbene karijere. No, mnoge zanima zašto je odlučila napraviti tako dugu pauzu te što planira u budućnosti.





‘Ja to nikad nisam ozbiljno shvaćala’

Jasna je također otkrila postoji li suparništvo između nje i kolegice Meri Cetinić, o čemu se često govori.

“Ma ne! Mislim da ljudi samo miješaju naše pjesme. Publika katkad misli da su njezine pjesme moje i obrnuto. Meri se ljutila zbog toga i htjela se oslobodit tog tereta s punim pravom. Ja to nikad nisam ozbiljno shvaćala, a oni koji nas miješaju očito ne poznaju ni nju ni mene”, priznala je glazbenica, a voditelj ju je potom pitao: “Pročitao sam da je Neda Ukraden trebala pjevati pjesmu ‘Skitnica’…”, a ona mu je ovako odgovorila.

“Pjesma Skitnica nije bila namijenjena nikom. A tko ju je trebao pjevati prije mene, to ne znam. Zapravo i ne znam priču o Skitnici, samo znam da sam je na kraju ja dobila. Naravno, uz sugestiju Momčila Popadića, koji ju je i napisao. On je inzistirao na tome da je dobijem upravo ja, čuo je mene u toj pjesmi i nije pogriješio.

Mislim da je ta pjesma na kraju došla u prave ruke, ne želim biti lažno skromna. Godine 1984., kada je objavljena pjesma, bilo je i polemike je li trebala biti u muškoj izvedbi. Na kraju, to i jest muška pjesma jer ju je napisao Popadić, ali ja sam je izvela uvjerljivo da su mi ljudi povjerovali više nego što bi ijednom muškarcu. Moj glas ima šansonijersku boju, tu jednu “rašpu” koja je u određenim dijelovima pjesme bila potrebna”, iskreno je objasnila glazbenica, koja smatra da današnje pjesme nemaju težinu te da su površne i prolazne.

Komentirala je i Aleksandru Prijović

“Nikada dosad nisam čula za tu Aleksandru Prijović dok nije izašla vijest da je napunila pet zagrebačkih Arena. Za to joj svaka čast! To je definitivno zavidan uspjeh! Možda nisam prije čula za nju jer ne slušam takvu vrstu glazbe, ali svakako ako gledamo to kao tržište, onda je ona postigla stvarno velik uspjeh.









Inače, ljudi koji napune pet Arena, za njih se zna – kroz vrijeme, rad, postojanje i poštovanje. Eto, nisam znala da netko može doći iz čistog mira i napuniti toliki broj Arena. Ona me zaintrigirala i poslušala sam nekoliko njezinih pjesama i došla sam do zaključka da to nije moj stil glazbe i jednostavno je ne osjećam. Ne zato što je smatram manje vrijednom, nego je to zvuk koji ne preferiram”, iskrena je glazbena diva koja ima evergreen hitove kao što su “Skitnica”, “Ja sam ti jedini drug”, “Adio bella”, “Na obali”, “Povedi me”, “Putevima vjetra” i mnoge druge.

‘Tada sam na pilatesu bacila loptu…’

Iako se damu nikada ne pita za godine, ovoga puta moramo istaknuti da Jasna Zlokić ima 68 godina i stvarno izgleda senzacionalno. A kada je ovu pjevačicu Ciganović pitao kako održava liniju, Zlokić mu je ispričala simpatičnu anegdotu s pilatesa.

“Potjerali su me s pilatesa. Inače uvijek volim da je humor prisutan, što god radila, pa čak i ako su u pitanju neke ozbiljne stvari. Tada sam na pilatesu bacila loptu i nešto smiješno rekla, i onda mi je instruktorica rekla da ako planiram nastaviti biti smiješna, da ne dolazim jer mi se ostale žene smiju i ne slušaju što ona govori”, kaže Dalmatinka, koja sebe ne smatra zvijezdom, već sasvim običnom i skromnom osobom.