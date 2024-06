Jasminu Stavrosu jedna žena preokrenula život naopačke: ‘Njeni me nisu htjeli za zeta’

Autor: I.D.

Prije godinu dana nas je napustio legendarni Jasmin Stavros. Preminuo je u 69. godini nakon kratke i teške bolesti – karcinoma kostiju. Njegova glazbena ostavština je nevjerojatna, a obitelj, prijatelji i poznanici slažu se da je bio ‘velik čovjek’. Iza njega su ostali supruga Žarka i dva sina, Mile i Krešimir.

Sa Žarkom je bio u braku preko 40 godina i uvijek joj je bio zahvalan što mu je unaprijedila život. U mladosti je vodio buran život i molio se da pronađe nekoga tko će mu biti poput anđela. U tom trenutku je upoznao Žarku, no ni tada problemi nisu prestali. “Njezini me roditelji uopće nisu željeli za zeta. Bila je kao anđeo, svetica, a ja čovjek koji je dotaknuo dno života, živio razvratno do bola dok nisam nju upoznao”, iskreno je priznao Stavros jednom prilikom, koji se zbog nje odrekao poroka.

“Tražio sam dopuštenje od njezina pokojnog oca mogu li se dopisivati s njom, ali nije me prepoznao. Za Rusiju sam se, naime, morao ošišati. Rekao je da nema vremena razgovarati jer radi. Požalio sam se Žarki da joj otac neće sa mnom pričati a ja za tjedan dana moram u Rusiju na šest mjeseci. Zato smo se na brzinu vjenčali jedan četvrtak i skupa otišli u Rusiju”, rekao je za 24 sata.

‘Cijelu zaradu nosio sam kući na stol’

Vjera mu je bila vrlo bitna, a volio je isticati kako su on i Žarka živjeli u predbračnoj čistoći. “Nismo spavali prije braka. Danas je to, nažalost, rijetkost. Tada sam hodao s djevojkom koja je tako odgajana i živjela je vjeru i do prve bračne noći smo čekali”, ispričao je u istom intervjuu. Jasmin je vrlo rano počeo dobro zarađivati od glazbe, ali bi većinu novca spiskao.

“Cijelu zaradu nosio sam kući na stol. Zarađivao sam duplo pa i tri puta više od oca. Nagovarao me da kupim zemlju, stan, nešto… a ja sam sve potrošio, zalumpao, u Londonu, Rimu… Spiskao sam brdo novca i nije mi žao”, istaknuo je svojedobno. Jasmin i Žarka živjeli su nedaleko od Jastrebarskog, u miru i idili, a susjedi su komentirali kako je bio vrlo prizemljen pa bi ih često pozdravio i popričao s njima.

“Moram priznati, bilo je perioda kad sam ja isto uzimao opijate, kad sam uzimao alkohol, moram priznati, da lažem, nema smisla! Onda sam vidio da moji prijatelji umiru kraj mene, ja sam dotakao dno života! Baš sam bio u toj jednoj fazi životnoj i onda sam rekao stop! Više toga nema. U to vrijeme nije bilo pomoći nekih komuna, da ti netko pomogne, tad sam se morao vaditi sam”, govorio je Jasmin.

“Moja žena je imala dosta razumijevanja i podrške, bila je tolerantna. Nije lako biti žena nekoga tko se bavi ovakvim poslom kao i ja. Bila je ta koja je povukla ravnotežu mira, ljubavi i ona me u puno situacija govorila kako da se postavim i ja sam bio đak koji sluša, tu je i obostrano razumijevanje i podrška. Onako kako smo živjeli u ovo doba pandemije je čisti dokaz da se razumijemo i da sad trebamo najviše jedan drugom u životu. Kad smo imali krize i razmirice odlazili smo kod duhovnika na razgovore i to nam je pomoglo”, rekao je glazbenik 2021. godine.