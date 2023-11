Jasmin Stavros je zahvaljujući ovoj pjesmi uspio kupiti stan: ‘Novca k’o u priči, kao da sanjam’

Ipak, pjesma koja mu je donijela toliku zaradu, nastala je sasvim slučajno. Godinama je Staki bio studijski bubnjar i stigao je iz New Yorka u Zagreb kako bi snimio ploču legendardnom Mati Miši Kovaču.

Tada mu je Mato Došen rekao kako će prije Mišine pjesme, snimiti jednu drugu pjesmu, odnosno “Džuli”.

“Na brzinu smo je snimili, ja sam je snimio u četiri minute. Pitao me Došen hoću li da mi plati u kešu ili da mi da postotak. Ja sam oduvijek radio na postotak i dobio sam jedan posto od jedan posto, to je 0,01 posto. Nakon tri mjeseca došao sam u banku i tamo mi žena kaže da je došlo do neke greške, naime dobio sam 70 tisuća maraka”, prisjetio se Jasmin za Happy FM.