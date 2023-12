Jarak dobio zeleno svjetlo za drugu sezonu Dosjea Jarak, otkrio detalje

Autor: Tea Šojat

Istraživački novinar, voditelj i jedan od najpoznatijih hrvatskih reportera, višestruko nagrađivani Andrija Jarak, upustio se u projekt koji su neki okarakterizirali kao otvaranje Pandorine kutije, dokumentarni serijal “Dosje Jarak“, koji obrađuje neke od najvećih zločina počinjenih u Hrvatskoj. Iako je izazvao velik interes javnosti, medija, ali i uzburkao neke opasnije struje, kaže, mirno spava.

Gotovo puna dva desetljeća posvećenosti poslu dovelo je do gomilanja stresa, infarkta, bakterijske upale pluća, no iako je danas sve to iza njega, priznaje kako preko jedne stvari ne može nikako prijeći te osjeća veliki sram. Riječ je o njegovoj supruzi Ivani, sinu Ivanu i kćerima Anamariji i Luciji i načinu na koji je njegov posao utjecao na njihovu obitelj.

“Ja sam uistinu u 17 godina bio u 520 hotela i ne bih bio u Hrvatskoj 150 dana godišnje. Tada je bio aktualan Haški sud. Moja Anamarija, koja danas ima 20 godina, bila je drugi razred osnovne škole i imala je svoju prvu predstavu u životu. I mene je to jutro nazvao Tihomir Purda, vukovarski branitelj koji je bio uhićen na granici, pa je bila cijela frka oko toga, Kosorica… I on je rekao: ‘Ja izlazim danas u šest sati i ja ću jedino vama dati intervju.’ I ja kao predator sam rekao super, sjeo u auto i krenuo u Zenicu”, rekao je Andrija Jarak na nedavnom susretu na talk-showu Ženska priča voditeljice i spisateljice Marijane Perinić i nastavio.

Sad je dosta

“On je ondje bio u zatvoru. Ulazio sam u Zenicu i Ančica me zvala i rekla: ‘Bok, tata, ti dolaziš?’ Kad lažeš, imaš četiri sekunde ili te svi provale. I ja kažem: ‘Hmhmamam, ljube…’, a ona kaže: ‘Ma tata nema veze, znam posao je posao, bit će još predstava.’ Ja sam opalio telefonom u vjetrobransko staklo i razbio ga. Osjećao sam se kao zadnji jadnik sljedeća tri mjeseca. Ja ne bih bio doma po mjesec dana u komadu i imam osjećaj duga prema svojoj obitelji i užasan osjećaj poštovanja prema svojoj supruzi koja je sve to izdržala, koja mi nikad nije rekla zašto ili nemoj jer je znala da ti to uđe u vene. To nije posao, to je poziv i ja sam puno uskratio svojoj djeci, svojoj obitelji, jer sam morao biti svagdje prvi, ništa nije moglo proći bez mene”, ispričao je.

“Iz ove perspektive osjećam lagani sram, ali to je bilo jednostavno tako. Ja sam tako živio 20 godina i jednog dana sam rekao: Ok, sad bi bilo dosta. I zato ne priznajem kad mi netko kaže ‘ja sam pod stresom’… Pa promijeni ga. Najskuplja riječ u hrvatskom jeziku je stres. Kad meni ovo bude stresno, možda ću imati neku emisiju u kojoj ću govoriti o nekim lijepim stvarima. Ali ne mislim da sam manji frajer i nije me strah priznati, dužan sam i ženi i djeci”, komentirao nam je Jarak te objasnio: “Ja njih nisam uskratio ni u čemu, ali mi je krivo jer nisam bio na petom rođendanu, sedmom, dvanaestom… Nisam bio na nekim važnim prilikama. Nije meni nitko od njih rekao: ‘E, tata, zašto nisi došao?’ Dapače, ali ja govorim kako se osjećam”, rekao je Jarak.









Otvaranje istrage

U serijalu “Dosje Jarak” novinar obrađuje i stravičan slučaj ubojstva Ivane Hodak. Priznaje, usprkos strahotama koje je u životu vidio, razgovor s njezinim ocem, poznatim odvjetnikom Zvonimirom Hodakom, slomio ga je.

“Rasplakao sam se, priznajem. Gospodin je pričao o svom ubijenom djetetu. Kad sam vidio kako se čovjek raspada pred kamerom, tako me uhvatila emocija koja nije kozmička, nego vidiš da doslovno čovjek umire pred kamerom”, prokomentirao je Jarak.

“U Hrvatskoj je sve vijest jedan dan. A ja baš hoću napraviti nešto da, kad netko za 30 godina potraži što se dogodilo, zna što je bilo”, rekao je Jarak i otkrio kako se uspjeh serijala već bilježi ne samo velikom gledanošću nego i činjenicom da se emisija već emitira na crnogorskoj javnoj televiziji.









Emitira se i u Crnoj Gori

“Emisija se emitira na crnogorskoj državnoj televiziji. Znači, crnogorski javni servis je otkupio tu emisiju i ogroman je interes. Velik je odjek, puno se priča, komentira ta emisija, iako tek ide druga epizoda, ali sama činjenica da je jedna nacionalna televizija otkupila i emitira dokaz je da je to ljudima jako zanimljivo. Primam brojne pozive i iz regije, ne samo iz Hrvatske, mislim da je zavladao velik interes”, rekao nam je Jarak.

Upitan smatra li da bi njegov projekt mogao potaknuti to da se određeni zločini ponovno istraže i dovedu do nekih novih saznanja, rekao je kako, prema njegovim saznanjima, policija ima dovoljno razloga za otvaranje istrage. “Mislim da bi policija mogla ponovno otvoriti istragu i pozvati neke ljude te ih pitati što oni znaju o tome.”

Projekt na kojem je Jarak radio godinu dana bio je vrlo emotivan za njega. Upitan kakvi su ga osjećali obuzimali, progovorio je o samom motivu pokretanja ovakvog serijala.

Zeleno svjetlo

“Ja radim dokumentarce o događajima o kojima sam ja izvještavao uživo. Meni za ovaj dokumentarac ne treba ni Google ni tražilica. Ja sam bio kod Pukanića, Ive Korade, na Kornatima, tu je bio i mučan slučaj Antonije Bilić… Ja donosim uistinu priču iz prve ruke i ono što je meni ovdje bio ‘lajtmotiv’ jest to što je u Hrvatskoj sve nekako… silovanje. Nije bitno ovo, nije bitno ono, a ja mislim da je bitno”, kazao je.

“Ako uspijemo da se priča o tome, a priča se, to je već uspjeh. Ja sam zadovoljan time što se jako puno priča o tome u svim mogućim društvenim krugovima. Ako se dogodi da tijela kaznenog progona nešto pokrenu, nitko sretniji od mene. Ja od toga nemam ništa, osim neke profesionalne i ljudske zadovoljštine”, rekao nam je Jarak i objasnio: “Htio sam oživiti slučajeve koje su stavili pod tepih i kao, eto, bilo, dogodilo se… To mi je bio motiv. Jer ovo nije komercijalno isplativo. Puno je lakše napraviti kviz”, rekao je.

Iako je dokumentarni serijal izazvao velik interes javnosti, Jarak nam je otkrio kako je ipak osjećao kao da se upušta u rizičan projekt, koji možda gledatelji neće prepoznati u moru svega što se može naći na televizijskim programima. “Ovo je bio velik rizik. To je bilo prije 15 godina. Došle su nove generacije, ljudi nakon posla vole pogledati nešto pitko, lagano, ‘light’ zabavicu i spavati.”

Netko mora

Doznali smo i kako je Jarak već dobio zeleno svjetlo za nastavak “true crime” serijala, a otkrio nam je što gledatelji mogu očekivati te možemo li u novoj sezoni očekivati obradu nekih slučajeva iz bliže povijesti.

“Apsolutno. Mi sad planiramo drugu sezonu. Radit ćemo velike afere, siguran sam sto posto. Neće biti samo ubojstva, nego će biti nekih afera koje su uzdrmale Hrvatsku”, rekao nam je Jarak.

Za kraj, ponovno smo se dotaknuli načina na koji se Andrija Jarak danas nosi sa stresom i činjenice da je dirnuo u “osinje gnijezdo”, a najavljuje kako ne namjerava stati bez obzira na cijenu. “To je jednostavno jače od mene. Ne bih mogao raditi nešto drugo mirnije. Znao sam što sam učinio, što sam imao u rukama. Nisam sumnjao ni jednog trenutka treba li izaći s tim pričama. Jako sam sretan bez obzira na cijenu. Znam da su to ubojice i zlikovci, ali neću cviliti. Znam u što sam se upleo, ali netko mora. Nije to nikakva moja misija. Ja sam htio to učiniti bez obzira na cijenu, jer ne možeš zabijati glavu u pijesak. Netko mora u ovoj zemlji ljudima otvoriti oči i pokazati što se događa”, zaključio je Andrija Jarak.