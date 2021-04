Jarak dobio poklon koji je nasmijao brojne roditelje: ‘I službeno su mi sad dali do znanja što misle’

Autor: Dnevno

Prepoznatljivo lice informativnog programa Nove TV, legendarni reporter Andrija Jarak, proslavio je 51. rođendan, a svojom je šaljivom objavom nasmijao pratitelje i zahvalio na čestitkama.

Kao i prošle godine, zbog pandemija koronavirusa, i ove godine Andrija je proslavio rođendan u krugu obitelji, sa suprugom Ivanom, sinom Ivanom i kćerima Anamarijom i Lucijom, koji su se pobrinuli da mu i ova skromna proslava ostane u pamćenju.

“Moja djeca misle da sam bankomat”

“I službeno su mi sad dali do znanja što misle. Hvala. No, to ću lakše podnijeti uz sve vaše želje. Uz taj i toliki rođendanski željomat nemoguće je ne biti dobro i ne osjećati sreću.

Pojedinačno bi odgovaranje trajalo najmanje do Nove godine, a onda opet”, napisao je Jarak na Facebooku uz fotografiju na kojoj je pozirao u majici sa šaljivim natpisom: “Moja djeca misle da sam bankomat”

Zasigurno su mnogi njegovi pratitelji, fb prijatelji – roditelji, pomislili da bi i oni mogli nositi takvu majicu, jer su mnogi osjetili kako je to kad ih djeca svakih malo nešto traže, što nerijetko uključuje i to da “odriješe kesu”.