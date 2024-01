Japanci odlijepili za Dinom Jelusićem, dobio je posebno priznanje: ‘Počašćen sam’

“Zašto si iznenađen, to je odlično”, “Tako se to radi”, “Zaslužio si”, samo su neki od komentara pratitelja na Dininu objavu iz Japana. Naime, pjesma za koju je ovaj autor dobio priznanje je ‘Follow the blind man’, ona se našla na prvom, istoimenom albumu kojeg je Dino objavio prošle jeseni sa svojim bendom Jelusick, koji je sada u Japanu proglašen za ‘novu nadu’.

“Slijepi ljudi svijetom idu prema osjećaju. Jer, kada pratiš slijepca, pratit ćeš samo osjećaje. Saznao sam od prijateljice iz Amerike da se za ljude koji umiru od predoziranja kaže da će u sljedećem životu pratiti slijepca.

Njoj je mama umrla od predoziranja, pa mi je rekla da ju je ta pjesma posebno pogodila. Mislim, pjesma i jest o depresiji i traženju pomoći, igrom je slučaja ispalo da sam iskoristio frazu koju Amerikanci za to koriste“, otkrio je, za Glazbu.hr, Dino ozbiljnu priču koja se krije iza imena novog albuma.

Podsjetimo, na ljeto 2021. godine, grupa Whitesnake objavila je da je Jelusić njihov novi član, a s njima je održao i turneju godinu kasnije. Trenutno žirira u glazbenom showu ‘The Voice’.