Janko Popović Volarić javio se iz Azije samo par dana nakon razornog potresa: ‘Ludilo’

Hrvatski glumac Janko Popović Volarić ovih dana boravi u dalekoj Aziji. Trenutno se nalazi u Japanu, kojeg je nedavno pogodio snažan podmorski potres od 7,6 stupnjeva po Richteru. U posljednjoj objavi, samo četiri dana nakon potresa, glumac se ponovno javio.

Putem svojeg Instagrama objavio je galeriju fotografija iz japanskog glavnog grada, Tokija. Pokazao je spektakularne prizore tamošnjih građevina i ulica, a posebno upečatljive su fotografije koje je uslikao noću ili iz povišene perspektive.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Janko Popović Volarić (@janko_popovic_volaric)

“Drugi svijet, ludilo”

"Wow top", "Jel biciklom", "Ludilo", "Drugi svijet", "Uživaj", neki su od komentara fanova. Objava je u jednom danu prikupila gotovo 1,4 tisuće reakcija, čemu je vjerojatno 'pogodovala' i nedavna tragedija potresa na zapadnoj obali.









Za one koji su se zapitali zašto je u jednom komentaru spomenut bicikl, postoji i razlog. Naime, glumac je 2021. godine na taj način prešao dionicu od Zagreba do Beograda, a 2013. godine je pak biciklom odvozio preko Velebita do Splita.









Podsjetimo, japanski potres u poslijepodnevnim satima na novu godinu uzrokovao je znatnu štetu, a tamošnje vlasti strahuju i od tsunamija zbog čega je evakuirano oko 100 tisuća ljudi. Prema posljednjim podacima, ukupan broj poginulih dosegnuo je 55.

Osim oštećene infrastrukture, stručnjaci su došli do zastrašujućeg otkrića. Kako prenose mediji, područje oko Noto regije pomaknulo se za čak 1,3 metra prema zapadu. Najveći pomak dogodio se u gradu Wajima, a zabilježeni su pomaci u još pet gradova na zapadnoj obali.