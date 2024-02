Jakov Sedlar zaveo balerinu, upoznali se na poseban datum: Evo što ih posebno veže

Hrvatski redatelj Jakov Sedlar i bivša glavna balerina Almira Osmanović predstavljaju jedan od najčvršćih i najpoznatijih parova na domaćoj estradi. “Iskopali” smo njihove fotografije prije 18 godina, kada su prisustvovali VIP Opernom balu održanom u siječnju 2005. godine u Hrvatskom narodnom kazalištu.

Par je zajedno gotovo tri desetljeća, još od početka devedesetih, a na Silvestrovo su proslavili i godišnjicu budući da su se upoznali na Staru godinu. Jakov je u jednom intervjuu priznao da je on napravio prvi korak i da mu je trebalo hrabrosti da profesionalnu balerinu pozove na ples.

Hrabrost je ipak skupio, a to se pokazalo odličnim potezom, budući da su se zaljubili i započeli ljubavnu priču koja traje do današnjih dana. “Naša se veza temelji prije svega na velikoj ljubavi, poštovanju, toleranciji, otvorenosti, obostranoj velikoj istraživačkoj energiji… Imamo mnogo dodirnih točaka i to je naša formula za sretan odnos”, ispričala je Almira jednom prilikom za Story.