‘JAKO ME JE ZABOLJELO’ Rekorder ‘Potjere’ za vrijeme snimanja doživio nezgodu: ‘Čekao sam da dođem sebi pa da mogu sjesti nazad’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Profesor hrvatskog jezika i književnosti, Sven Marcelić, koji je s 22 točna odgovora postigao povijesni rekord u završnoj ‘Potjeri’ otkrio je svoje dojmove sada kada je njegov bankovni račun za 115 tisuća kuna veći.

‘Dojmovi su još uvijek snažni. Puno adrenalina, puno dinamike. Ono što se nije vidjelo na televiziji je da oni imaju jedne barske stolice na kojima se sjedi, a koje su meni bila previsoke da stavim noge na pod, a opet niske da ih mogu držati za stolicom.

Tako da mi je noga stajala u nekom čudnom skvrčenom položaju pa od cijelog tog adrenalina nisam skužio da me grč uhvatio u nozi i onda sam morao čekati da dođem k sebi da mogu uopće sjesti nazad jer me zbilja boljelo, a ja to nisam uopće od adrenalina primijetio, jer sam samo slušao, pričao…’, izjavio je za Zadarski list.





Marcelić je u završnoj Potjeri ostao bez svojih suigrača pa je s 20 koraka prednosti porazio, uglavnom, nepobjedivog HRT-ovog lovca Krešu.

‘Ja idem na pub kvizove, ali televizijske kvizove igram, tako da sam morao prvo osjetiti tu dinamiku grupe, da bi kasnije kad su moji suigrači počeli ispadati, bio to opet neki pritisak jer su oni puno više znali nego što su odigrali u minuti i kasnije na ploči’, ispričao je pa dodao:

‘Ta navala adrenalina briše sve i naprosto vas tjera na brzo razmišljanje. To je bio najteži dio meni tamo’.

Naime, Krešo i Sven poznaju se iz studentskih dana, a Zadranin se na televizijama HRT i N1 nekoliko puta pojavio u ulozi komentatora. Nakon postavljenog rekorda, Marceliću je produkcija popularnog kviza ponudila ulogu lovca, a on ju je bez razmišljanja odbio.