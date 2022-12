JAJE JE SVRGNUTO S PRIJESTOLJA! Pao je još jedan rekord: Imamo novu Instagram objavu s najviše lajkova

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Gotovo četiri godine rekord u broju lajkova na Instagramu drži poznata fotografija jajeta. Fotografiju je 4. siječnja 2019. godine objavio fotograf Chris Godfrey, a ubrzo je postala fenomen društvenih mreža. “Idemo postaviti svjetski rekord svi zajedno s najviše lajkova na ovu objavu. Potucimo trenutni rekord Kylie Jenner! Možemo mi to!”, napisao je tada u svojoj objavi i pokrenuo lavinu lajkova.

Do toga trenutka Jenner je držala rekord s 18,4 milijuna lajkova, a radi se o prvoj fotografiji njezine kćerkice Stormi. Famozno jaje taj je broj doseglo u samo deset dana, a do kraja godine bila je to najlajkajnija objava na svim društvenim mrežama. Ipak, uoči 4. rođendana objave, jaje je svrgnuto s prijestolja.



View this post on Instagram A post shared by Egg Gang 🌎 (@world_record_egg)

Prema najnovijim zbivanjima u svijetu društvenih mreža, novi rekord u broju lajkova postigao je Lionel Messi objavom 18. prosinca. U ovome trenutku njegova objava nakon pobjede u finalu Svjetskog prvenstva u Katru broji oko pola milijuna više lajkova od prethodnog rekordera. Brojkama rečeno, Messi je prikupio oko 56, 5 milijuna, dok je jaje ostalo na 56 903 244 lajkova.

View this post on Instagram





A post shared by Leo Messi (@leomessi)

Možda fotografa Godfreyja ova situacija potakne na neku novu ideju, a dok je iščekujemo, pogledajmo koje se objave, uz navedene, nalaze u pet najlajkajnijih.









View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Treće mjesto drži objava Cristiana Ronalda, koji broji najviše pratitelja na Instagramu. Fotografija na kojoj on i Messi igraju šah trenutno ima nešto više od 42 milijuna lajkova, a objavljena je dan prije početka prvenstva.

View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

Četvrto mjesto zauzeo je ponovo Lionel Messi, a objava ima nešto više od 34 milijuna lajkova. Ovu fotografiju, na kojoj u autobusu pozira s pobjedničkim pokalom, objavio je jučer.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Peto mjesto ponovo pripada nogometašu. Cristiano Ronaldo objavio je sretnu viejst u kolovozu prošle godine, a slika je dosad prikupila 32,6 milijuna lajkova.