‘JAJA DING DONG’ LIK UKRAO SHOW! Zvijezda Eurosonga je Olaf Yohansson s Islanda!

Olaf Yohansson, poznat kao ‘Play Jaja Dind Dong’ lik, kojeg glumi Hannes Óli Ágústsson, postao je nevjerojatna zvijezda prošlogodišnjeg Netflixovog filma o islandskim izmišljenim nadanjima Eurovizije.

Naime, Ágústsson se pojavio kao čitač rezultata nacionalnog žirija Islanda s prilično upečatljivim performansom.

“Eurovision Song Contest: the Story of Fire Saga” je Netflixov film u kojem glume Will Ferrell i Rachel McAdams kao islandski pjevački dvojac koji sanjaju o tome da nastupaju na Eurosongu.

Melodija pjesme “Jaja Ding Dong’0 se temelji na tradicionalnim nizozemskim narodnim pjesmama, ali stihovi imaju skriveno značenje, kroz šale seksualne konotacije.

“Jaja Ding Dong” vrsta je pop pjesme toliko poznata da je postala kvazi-folk pjesma.”Pokušavali smo stvoriti barsku pjesmu koju Fire Saga nije napisao, jer je u filmu ovo navodno samo tradicionalna pjesma”, rekao je producent Savan Kotech za Vulture.

Tekstopisci Gustaf Holter i Christian Persson stvorili su tako naizgled klasičnu narodnu nizozemsku pjesmu u kojemu tekst zapravo igra glavnu ulogu. Ubrzo je ova, pomalo glupava pjesma, dobila cijelu vojsku obožavatelja.

Seksualni prizvuk također je u skladu s tradicionalnim islandskim pjesmama. Dira točno u srce islandskog humora, komentirao je Júlíus Freyr Theodórsso, domaći Islanđanin koji desetljećima obilazi zemlju. “Prljava je i zato ju volimo”, šalio se za OprahMag.com. “Ako pogledate naše stare pjesme, mnoge od njih maglovito spominju stvari ispod pojasa. ‘Ja Ja Ding Dong’ to uspijeva.” Zapravo, melodija je postala toliko popularna na Islandu da su najveće novine objavile tekst kako bi ju svi znali pjevati.









O FILMU

Nastup i pobjeda Abbe na natjecanju za pjesmu Eurovizije 1974. godine jedan je od kultnih trenutaka europske pop-kulture. Iako je Eurovizija bila popularna i prije toga, nakon Abbe je to postao spektakl, a za glavnog lika filma ‘Eurovision Song Contest: the Story of Fire Saga’ i više od toga. Lars Erickssong (Will Ferrell), dotad povučeni dječarac iz malog islandskog gradića Husavika, koji je ostao bez majke, zbog Abbe je postao glazbenik koji sanja o nastupu i pobjedi na Eurosongu, a sa sobom je povukao i prijateljicu iz djetinjstva, Sigrit (Rachel McAdams), koja, za razliku od njega, čak i jako dobro pjeva.

Četrdesetak godina nakon Abbina nastupa na Euroviziji Lars je i dalje glazbenik-sanjar i Sigrit ga prati u stopu – imaju bend Fire Saga i pjesmu koju šalju na natječaj za islandskog predstavnika na Eurosongu. Njihovi sumještani iz Husavika ih uopće ozbiljno ne shvaćaju jer je Lars sredovječni luzer koji još živi s ocem, a Sigrit simpatična čudakinja koja predaje glazbeni u lokalnoj školi i razgovara s vilenjacima. Večeri provode svirajući u lokalnoj birtiji, gdje publika uopće nije zainteresirana za njihove pjesme, nego stalno traže da im pjevaju popularnu poskočicu ‘Jaja Ding Dong’.









Spletom čudnovatih okolnosti Fire Saga ipak upada među kandidate za islandskog predstavnika na Eurosongu, a spletom još čudnijih – dapače, kriminalnih okolnosti, uspiju doći i do finala Eurosonga u Edinburgu. Problem je jedino u tome što su katastrofalno nespremni, ali i to što njihovi međusobni odnosi nisu sasvim raščišćeni. Sigrit, naime, već četrdeset godina čeka da se Lars napokon zaljubi u nju kao što je ona zaljubljena u njega, ali Lars od svoje opsesije Eurosongom to jedva i primjećuje.