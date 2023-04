‘JADRE SE*E NA GRADELE’: Leta 3 posvetili pjesmu Jadranki Kosor, a ona u showu pjevala ‘Mamu ŠČ!’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

U prošloj emisiji ‘Masked Singera’ iz showa je ispala bivša premijerka i političarka Jadranka Kosor koja je utjelovila ekstravagantnu masku Kraljice. Kao što je u tragovima i sama otkrila, bio je ovo izlazak iz zone komfora za bivšu političarku.

Kosor je u emisiji sve oduševila svojim izborom pjesama, a izvela je narodnu pjesmu ‘Mamica su štrukle pekli‘, ‘Teške boje‘ od Bareta i Majki, pa čak i ‘Mamu ŠČ‘ Leta 3.

Zanimljivo je da je bivša premijerka odabrala upravo pjesmu grupe Let3, pošto su joj prije deset godina posvetili pjesmu Omađijaj me, s albuma ‘Kurcem do vjere/Thank You Lord’.





Dečki iz Leta 3 pojavili su se u videospotu kao Jadranka Kosor, u poslovnim kostimima i sa sivim perikama. U videospotu se izmjenjuju scene iz kazališne predstave Kiklop redatelja Ivice Buljana iz 2010., kada su publiku šokirali scenama orgijanja i seksa na pozornici.

Kontroverzna predstava

Goli Mrle tada se šetao između redova u publici, a spolovilo je prekrio fotografijom tadašnje hrvatske premijerke Jadranke Kosor. Zbog golotinje i vulgarnosti 60-ak ljudi pobjeglo je iz srpskog kazališta gdje su gostovali 2011.

“Iz kazališta kreću društvene promjene. Neki gledatelji bili su oduševljeni, a neki nisu mogli podnijeti predstavu. Velik je to pritisak energije na sva ljudska osjetila”, izjavio je Mrle. Ovo su riječi njihove pjesme posvećene bivšoj premijerki.

”Spot je basna koja govori o tome da su svi na kraju najebali. Inspiracija Leta 3 za izražavanje kroz premijerkin lik doista je nepresušna”, rekao je Mrleza Večernji list.

