Jadranka Kosor završila u bolnici: Objavila je sliku iz kreveta i pokazala što joj se dogodilo

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor ne libi se biti potpuno iskrena na društvenim mrežama. Novom objavom privukla je posebno pozornost, i to zato što je bila sasvim drugačijeg karaktera.

Na platformi X (nekadašnjem Twitteru) podijelila je, naime, fotografiju iz bolničkog kreveta.





“Naravno da boli”

Na njoj se vidi kako desnu nogu drži u povišenom položaju na podlozi. Većina noge pokrivena je elastičnim kompresivnim zavojem, no fanovi nisu dugo morali čekati na odgovor što se dogodilo.

U društvu “Kineteka”. To je ta sprava. Operacija koljena. Jasno da boli. Čitam kaj pišete i pozdravljam. pic.twitter.com/4wd78jL3xs — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) October 19, 2023

“Operacija koljena. Jasno da boli. Čitam kaj pišete i pozdravljam,” napisala je Kosor u opisu zabrinjavajuće objave. Komentare ispod fotografije preplavile su želje za brzim oporavkom, na kojima se bivša premijerka zahvalila.

Pred njom je dug oporavak

“U utorak sam operirala koljeno jer sam već teško hodala, gotovo da više i nisam mogla hodati. Taj me problem mučio već jako dugo, no posljednje tri godine to je bilo dosta intenzivno, a posljednjih nekoliko mjeseci hodala sam uz užasan napor i bolove,” otkrila je Kosor za Večernji list.

Dodala je kako je već lagano počela hodati po bolničkoj sobi, u kojoj mora biti još tjedan dana. Napominje kako oporavak napreduje, a post-operacijska rehabilitacija trebala bi trajati oko mjesec dana.

Podsjetimo, ova zapamćena bivša premijerka nedavno se putem emotivne objave prisjetila svoje majke. Uz fotografiju variva koje je pripremila, otkrila je koliko joj nedostaje majka koju je izgubila prije prošle godine.