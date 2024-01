Jadranka Kosor u nesvakidašnjem izdanju pozirala na štakama: ‘Kad te izvedu na kavu’

Autor: I.D.

Krajem listopada prošle godine, bivša premijerka Jadranka Kosor podvrgnula se operaciji koljena. Prošlog tjedna, putem društvene mreže X, na kojoj redovito objavljuje, izvijestila je o svom oporavku u Varaždinskim toplicama. “Hvala svima koji su mi pomagali u Varaždinskim toplicama. Do skorog viđenja, s drugim koljenom”, napisala je bivša premijerka uz fotografije s rehabilitacije. Sada je u novoj objavi na ovoj mreži pokazala fotografiju na kojoj pozirana nasmijana dok se oslanja na štake. “Kad te prijateljice izvedu na kavu”, napisala je Kosor. Inače, bivša premijerka se dobro oporavlja, a ispod objava na ovoj društvenoj mreži brojni pratitelji su joj poželjeli što brži i što uspješniji oporavak. Kad te prijateljice izvedu na kavu. pic.twitter.com/rqvE6mRyQy — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) January 23, 2024

‘Taj me problem mučio već jako dugo’

“Operirala sam koljeno jer sam već teško hodala, gotovo da više i nisam mogla hodati. Taj me problem mučio već jako dugo, no posljednje tri godine to je bilo dosta intenzivno, a posljednjih nekoliko mjeseci hodala sam uz užasan napor i bolove. I zato sam odlučila riješiti taj problem. Operirao me vrsni ortoped, specijalist za koljena, profesor Miroslav Hašpl u kojeg imam veliko povjerenje.









Sad je sve još uvijek malo komplicirano i bolno, ali nadam se da će sve biti dobro, puno bolje nego što je bilo. Evo, već sam danas malo prohodala po sobi. Oporavak je krenuo i to ide relativno brzo. U bolnici ću biti još pet-šest dana, a onda slijedi rehabilitacija koja će trajati tri-četiri tjedna”, kazala je Kosor za Večernji nakon operacije.