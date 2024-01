Jadranka Kosor se na štakama javila s rehabilitacije: ‘Do skorog viđenja, s drugim koljenom’

“Hvala svima koji su mi pomagali u Varaždinskim toplicama. Do skorog viđenja, s drugim koljenom”, napisala je bivša premijerka Jadranka Kosor uz fotografije s rehabilitacije nakon operacije koljena.

Podsjetimo, bivša je premijerka u listopadu operirala koljeno, nakon čega je na X-u (bivšem Twitteru) objavljivala kako napreduje oporavak.

Hvala svima koji su mi pomagali u Varaždinskim toplicama. Do skorog viđenja, s drugim koljenom! pic.twitter.com/r5GoffQz4q — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) January 17, 2024

‘Gotovo da nisam mogla hodati’

“U bolnici sam. U utorak sam operirala koljeno jer sam već teško hodala, gotovo da više i nisam mogla hodati. Taj me problem mučio već jako dugo, no posljednje tri godine to je bilo dosta intenzivno, a posljednjih nekoliko mjeseci hodala sam uz užasan napor i bolove. I zato sam odlučila riješiti taj problem. Operirao me vrsni ortoped, specijalist za koljena, profesor Miroslav Hašpl u kojeg imam veliko povjerenje. Sad je sve još uvijek malo komplicirano i bolno, ali nadam se da će sve biti dobro, puno bolje nego što je bilo”, napisala je svojevremeno na X-u.

Inače, na novoimenovanoj društvenoj mreži bivšu premijerku prati preko 40.800 ljudi, s kojima svakodnevno dijeli situacije iz svog života.