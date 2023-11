Jadranka Kosor otkrila kako teče oporavak, pozirala sa štakama: ‘Pozdrav iz šetnjice’

Autor: I.D.

Bivša premijerka Jadranka Kosor objavila je fotografiju iz bolnice na kojoj se vidi da hoda uz pomoć štaka.

“Pozdrav iz šetnjice”, napisala je bivša premijerka koja je prije desetak dana operirala koljeno. Kosor se oporavlja i hoda uz pomoć štaka, a ekipa na Twitteru poslala joj je želje za brz oporavak.





‘Borba se nastavlja’

Uz to, Kosor svakodnevno na društvenim mrežama obavještava pratitelje kako teče njezin oporavak od delikatne operacije.

“E, a još kad bi oni zapljeskali! Sve dobronamjerne i s dobrim željama, srdačno pozdravljam. Borba se nastavlja”, pisala je Kosor uz fotografiju iz bolnice.









“Prijatelji pažljivi. Lakše se hoda”, dodala je Kosor te za blagdan Svih svetih poručila: “Ne mogu danas biti tamo gdje se pale svijeće i donosi cvijeće. Zato u mislima palim svijeću za mamu, ljubeći uspomene.”

Dobila je niz komentara podrške

Podsjetimo, bivša premijerka nedavno je podijelila fotografiju iz bolničkog kreveta. Na njoj se vidjela njena noga omotana kompresivnim zavojima, a tada je otkrila i kako je morala na operaciju koljena.

“U utorak sam operirala koljeno jer sam već teško hodala, gotovo da više i nisam mogla hodati. Taj me problem mučio već jako dugo, no posljednje tri godine to je bilo dosta intenzivno, a posljednjih nekoliko mjeseci hodala sam uz užasan napor i bolove,” izjavila je nakon operacije.

“Držite se, brz oporavak”, “Želim da vas ne boli”, “Bolje izgledate, samo naprijed”, “Glavu gore, gospođo Jadranka”, “Samo hrabro Jaco”, “Svaka vam čast”, pisali su joj mnogi.