Jadranka Kosor o ovome nerado govori, progovorila i o Sanaderu: ‘To je prljava svinjska laž’

Uoči izlaska knjige ‘Kraljica‘, bivša premijerka Jadranka Kosor je gostovala u podcastu ‘Skip Or Beep‘ voditeljice Tatjane Jurić. Njena životna priča koju je u kratkim crtama ispričala Tatjani Jurić iznimno je dirnula gledatelje. Njen opis duboke životne čežnje za ocem mnogima je natjerao suze na oči i izazvao ‘knedlu u grlu’, no to nije jedino čime je Kosor iznova osvojila javnost.

Govoreći o raznim podmetanjima s kojima se u svojoj političkoj karijeri susrela, Kosor je istaknula da su veliku ulogu u pokušaju njene diskreditacije imali mediji. Posebno se tu ističe priča o njezinim navodnim ljubavnicima, što ona u potpunosti negira.

“To je prljava svinjska laž, da imam neke ljubavnike. Ja nisam imala odgovor na to. Ja sam morala prijeći preko toga kao preko plitkog potoka. Jer, što’ Sazvat pressicu i reći na pressici: Gledajte, ovo je svinjarija, ja nemam ljubavnika!”‘ komentirala je Kosor.





Zasluge za to što se upustila u politiku pripisuje pokojnom predsjedniku Franji Tuđmanu, a upitana što misli o Ivi Sanaderu kao premijeru Kosor nije imala ružnih riječi. “Nažalost, sve ono što je radio, zapravo su zatrle pravomoćne presude, nekoliko njih, za korupciju”, komentirala je Sanader Kosor.

Kosor je u podcastu opisala i svoje teško djetinjstvo. Naime, kako u razredu djeca nisu poznavala njenog oca, koji ju je napustio kada je imala dvije godine, gledala su je kao dijete bez oca i zbog toga često fizički zlostavljala, sve dok se prvi put nije postavila na jednog dječaka kojemu je šalicom umalo izbila oko.

“Kad sam krenula u prvi razred, djeca su me tukla jer sam bila jedina u razredu koja ‘nije imala’ oca. Do te mjere da bi me zaista srušili na cesti kad bi izlazili iz škole i počeli mlatiti svi od reda jer sam bila drugačija”, opisala je Kosor i dodala kako nakon je nakob sukoba s dječakom više nitko nije dirao.

Kosor je opisala svoju borbu za očevom pažnjim, brojnim pismima koje mu je slala, a koje je jednog dana poštar sve vratio u velikoj žutoj kuverti. Niti jedno pismo nije bilo otvoreno, niti jedno pročitano. “Tata, vrati se“, “Molim te, dođi“, “Jako bi te željela vidjeti“, pisala je Kosor svom ocu kojega to, čini se, nije zanimalo.

Naime, otac nije dao da mu se približi do same smrti, a Kosor to napuštanje nje opisuje kao’ rupu koju ništa ne može zatrpati’.

“Sva moja pisma tati ostala su neotvorena. Tada sam odrasla i ostarila jer sam bila potpuno, definitivno napušteno malo dijete koje odrasta bez ijedne jedine riječi od oca. Ja sam prevrnula sve poslije tražeći neku ceduljicu koju je umetnuo…da mi objasni…Na preokrutan način sam shvatila što znači život”, opisala je Kosor trenutak kad je shvatila da joj se otac najvjerojatnije više neće javiti.









Ipak, uputila mu je posljednje pismo – molbu da sa svojom kćeri otpleše valcer na njenom maturalnom plesu. Majka joj je jako zamjerila što se ponovno pokušala javiti ocu koji se na maturalnoj zabavi nije nikad pojavio.

Ni godinama kasnije, njen otac nije htio imati ništa s njom. Otkrila je to kad je postala premijerka i kad su mu se novinari sjatili pred kuću. “O toj osobi ne želim govoriti”, rekao je novinarima kada su ga upitali za komentar na to što je upravo njegova kći postala premijerka.

Sa četrnaest godina doživjela je još jednu veliku izdaju. Naime, očuh ju je seksualno dodirivao i krenuo zlostavljati kada majke i bake nije bilo u kući. Taj čin pobudio je u njoj neviđeni revolt i veliku snagu jer ga je sama izbacila iz kuće njene majke i bake te ih o svemu obavijestila telegramom. Očuhu je pobacala sve stvari pred kuću, a majci, koja je čak pokušala opravdati njegovo ponašanje, rekla neka bira – ili ona, njena kćer ili on.

“Ovo je stvarno prekrasan intervju. Gospođa Kosor je respect uistinu zaslužila, makar se ne slagali svjetonazorski, žena lavica. Vjerujem da su se mnogi prepozali u priči s ocem. Nažalost, mnogi kroz cijeli život tragaju za tom jednom potvrdom koju išta ne može zamijeniti. I gotovo je nemoguće otpustiti nadu da će se to dogoditi. Vjerojatno u toj nadi i leži ta ”prava ljubav” za kojom je cijeli život tragala. Želim joj da je u nekom trenu u životi i nađe, želim svakome zapravo”, “Odlučna, hrabra, samosvjesna i pametna žena. Sviđa mi se njena sintagma ”nedovršene ličnostii” koje su u biti sitne duše – prava istina, “Koja životna priča, naježila sam se. Gospođo Jadranka, svaka Vam čast. Kapa do poda. Na ovaj dio kad je sin rekao kako više nikome ništa ne duguje, rasplakala sam se”, “Mila majko, srce mu kameno, koji gad”, “Jako me zanima kakav je mentalni sklop čovjeka koji zauvijek prekriži dvogodišnje dijete i kasnije zasnuje novu obitelj i tom djetetu uksrati braću ili sestre”, samo su neki od komentara gledatelja.

Dva puta se udavala, no vjeruje kako nije bila zaljubljena u svoje muževe, iako ne poriče da je nekad u životu bila zaljubljena. Postoji li mogućnost trečeg braka? Kosor to odlučno demantira, no tek će vrijeme pokazati hoće li se naći netko u njenom životu koga će poželjeti pustiti u svoj život.