Jadranka Kosor nakon teške operacije kreće u borbu: ‘Gledam, slušam’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Bivša hrvatska premijerka, Jadranka Kosor, jedno je od aktivnijih političkih lica na društvenim mrežama. Njeni pratitelji željno iščekuju svaku novu objavu, no nekoliko posljednjih ima drugačiji karakter.

Naime, nakon što se nedavno podvrgnula operaciji koljena, sada je pokazala kako teče dugotrajan oporavak.





“Ide pomalo, ide”

“Samo vas pozdravljam. Gledam, slušam, hodam. Ide pomalo, ide,” napisala je Jadranka u objavi na platformi X. Uz to je podijelila i fotografiju sebe kako se oslanja na štake.

Samo vas pozdravljam. Gledam, slušam, hodam. Ide pomalo, ide. pic.twitter.com/yuTl9frLty — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) October 29, 2023

Njena objava prikupila je nešto više od 15,5 tisuća reakcija, što i ne čudi s obzirom na to da je na platformi prati preko 40 tisuća ljudi. Mnogi fanovi su joj u komentarima zaželjeli brz oporavak.

“Da nam što prije ozdravite”

“Ide to vama, bravo! Drago mi vas je vidjeti nasmijanu i na nogama”, “Da nam što prije ozdravite i vratite se u normalne tokove svog života”, “Strpljenja i brz oporavak”, “Uvijek je bolje polako i sigurno do cilja nego brzo i nesigurno nigdje”, poručili su joj obožavatelji.

Podsjetimo, bivša premijerka nedavno je putem X-a podijelila fotografiju iz bolničkog kreveta. Na njoj se vidjela njena noga omotana kompresivnim zavojima, a tada je otkrila i kako je morala na operaciju koljena.

“U utorak sam operirala koljeno jer sam već teško hodala, gotovo da više i nisam mogla hodati. Taj me problem mučio već jako dugo, no posljednje tri godine to je bilo dosta intenzivno, a posljednjih nekoliko mjeseci hodala sam uz užasan napor i bolove,” izjavila je nakon operacije.