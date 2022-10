JACQUESA OPTUŽILI DA JE RASIST, ON IM OPALIO ŠAMARČINU! Drama zbog pjevačice se nastavlja: ‘Važno istaknuti da je natjecateljica tamnoputa’

Autor: Zlatko Govedić

Kao što smo već pisali, pjevač Jacques Houdek pratio je četvrtu emisiju showa Supertalent, a na društvenim mrežama je iskazao svoje mišljenje oko jedne natjecateljice, Digne Mbespere iz Tanzanije koja je svojom izvedbom pjesme Whitney Houston oduševila žiri, posebno Martinu Tomčić, našu opernu divu, a potom je kritizirao i žiri showa.

“Od svog teksta, komentara bio ispravan ili ne, moram prokomentirati riječ ‘tamnoputa’… Jednostavno imenovati curu ili spomenuti odakle dolazi…sve ostalo je nepotrebno!” napisala je pratiteljica, a pjevač joj je brzo odgovorio na komentar.

“Ne. Upravo je važno bilo podvući tamnoputa. Zašto? Pa zato, jer ljudi kod nas (pa i tzv ‘profesionalci’) vjeruju da svatko tko je tamne boje kože automatski sjajno i pjeva. A to nije istina.





Cura je slatka, draga, ima tužnu životnu priču, blabla… Ok. Ima prosječan glas i talent, daleko je to od supertalenta. I zato je svako snebivanje i oduševljenje nekog člana žirija, koji bi tu trebao biti meritoran – nepotrebno i to je ono što sam ja napisao”, poručio je Jacques.