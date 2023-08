Jacquesa Houdeka oduševila glazbena legenda: ‘Nikad neću zaboraviti, tjednima sam skupljao hrabrost’

Jacques Houdek karijeru je izgradio na talentu i glasu, stoga i nije čudno što ga danas nazivaju “Gospodin Glas“, baš kao što se zove i njegov vokalni studio kroz koji prenosi ljubav i znanje o glazbi i pjevanju. “Čarolija” je pjesma s kojom se predstavio na domaćoj estradnoj sceni početkom dvijetisućitih i odonda nije prestao nizati hitove i albume. Njegova strast prema glazbi, izniman vokalni talent i širok raspon glazbenih stilova čine ga jednim od najpoznatijih pjevača u Hrvatskoj.

No ono što se uz talent i glas isticalo tijekom cijele njegove karijere i što ga čini posebnim jest njegov karakter, odnosno iskrenost zbog koje je povremeno dolazilo do određenih razmirica, ali i ljubav koju njegovi fanovi osjećaju kroz njegove pjesme. Kako i ne bi kad mu je za mnoge autorske pjesme kao inspiracija poslužila njegova obitelj. Između brojnih putovanja i koncerata, ali i vremena koje je rezervirano samo za obitelj, Jacques je rado pronašao i vrijeme za razgovor o najljepšim trenucima svoje karijere, obitelji, ljubavi, snovima…

* Sjećate li se prve pjesme koja vas je obuzela toliko da ste je počeli stalno pjevati još dok ste bili dječak?





Prva pjesma koje se sjećam, a da sam je stalno pjevao je “Zeko i potočić”. Prvo mi ju je pjevao moj tata, a onda sam je čak pjevao i na prijamnom za glazbenu školu na koji me odvela mama, i to onako neambiciozno – čisto da udovolji hiru svoga djeteta, a onda su joj nakon prijamnog rekli: “Gospođo Houdek, vi imate wunderkinda!” I tu je zapravo počela cijela priča. Zanimljivo da me nakon toliko godina “Zeko i potočić” ne napušta, pa je i danas izvodim na svojim mnogobrojnim koncertima za djecu i imam blagoslov tom pjesmom uljepšati mnoga djetinjstva.

* Kada ste osjetili da je pjevanje ono čime se želite baviti, odnosno jeste li oduvijek osjećali da je vaš talent nešto posebno?

Oduvijek znam i osjećam da se na neki način želim baviti glazbom. Nisam nikada sjeo i razradio plan pa rekao: “E, ja želim biti pjevačka zvijezda!” Sam Bog zna da tomu nije bilo tako. Glazba je moj iskon, moj poziv, moja najveća ljubav. Pjevam jer volim pjevati, ne mogu zamisliti svoj život bez glazbe. Kako je vrijeme odmicalo, postupno je glazba postala i moj posao – eto, sada već više od 22 godine – i sretan sam i blagoslovljen što mogu raditi ono što najviše volim i živjeti od toga – to zaista smatram ogromnim blagoslovom i svaki dan iskreno Bogu zahvalim na tome.

* Što vas danas više uveseljava, podučavanje ili koncerti?

I jedno i drugo me ispunjava i veseli, puni nekom posebnom energijom. Obožavam raditi s talentima, prenositi znanje i vokalno odgajati nove generacije pjevača. Glas je moja strast, kao najljepši instrument, i s velikim užitkom radim u svom vokalnom studiju “Gospodin Glas” u koji mi dolaze i profesionalci i amateri svih uzrasta, iz svih dijelova Lijepe Naše, ali i iz cijele regije. Biti mentor velika je odgovornost, a tu sam ulogu počeo posebice otkrivati tijekom velikih showova poput “The Voicea” i “Zvijezda”, u kojima sam mentorirao i do pobjede doveo Ninu Kraljić i Ilmu Karahmet te Roka Blaževića s kojim sam pobijedio na Dori 2019. godine.









Koncerti su, pak, neprocjenjiva glazbena putovanja s mojom publikom koja mi je vjerna već više od 20 godina i transmisija energije koju je teško riječima opisati – to se osjeća i to me motivira za daljnje stvaranje. Održao sam na tisuće nastupa i koncerata, i svaki je jedinstven na svoj način. To je uvijek stvaranje novih uspomena i druženje s ljudima koji podržavaju moj umjetnički rad te razumiju i osjećaju glazbu koju stvaram.

* Vi učite druge pjevati, a što ste naučili od svojih učenika, posebno onih mlađih? Koliko je rad s djecom utjecao na odgoj vlastite djece? Vidjeli smo da ste iznimno ponosan otac, a i da se imate čime pohvaliti.

Od djece i mladih uvijek možemo učiti, zaista uživam u radu s njima i dijeljenju ljubavi prema glazbi. Uvijek me iznova podsjete kako je dobro biti iskren, hrabar, odvažan… i da se nikada ne smije odustajati od svojih snova! Djeca su tu da i nas uče i neprestano podsjećaju na istinske životne vrijednosti… Mislim da je pogrešno reći da se spuštamo na razinu djeteta – štoviše, pravi je podvig i uspjeh znati se uzdići na njihovu razinu bezuvjetne ljubavi, neiskvarenosti, zaigranosti i uživanja u igri što se život zove!









Svoju djecu, Sofiju i Davida, odgajam da izrastu u poštene, dobre i radišne ljude. Sofia je sada završila svoje srednjoškolsko obrazovanje u Samoboru te će nastaviti u Zagrebu, a David je završio treći razred osnovne škole. Obožavam ih i oni su moja najveća sreća, neopisiva ljubav i vječna inspiracija, motiv i svrha postojanja. Biti roditelj danas je poseban izazov, no mislim da sam sa suprugom Brigitom dosad uspio odgojiti prije svega dobre mlade ljude – ono što me najviše veseli jest to što smo kod njih razvili empatiju za druge i što ih vodimo po principu živimo jedni ZA druge, a ne jedni pored drugih. Dat ćemo im svu podršku i odgojiti najbolje što znamo, a onda će poletjeti u svoj život i vjerujem biti vrijedni, ponizni i zahvalni ljudi.

* Tematika ljubavi uvijek se provlačila kroz vaše pjesme. Pokazujete li pjesmom i ljubav prema supruzi i obitelji, ima li puno pjesme u kući?

Ljubav je jednostavno nepresušna tema, i dok je ljudi i glazbe, bit će i ljubavi u pjesmama. S obzirom na to da sam i autor mnogih svojih pjesama, naravno da kroz stihove i melodije prolazi i ljubav prema supruzi, djeci i obitelji. Jedan od svojih posljednjih singlova, s albuma “Glavom i bradom”, pjesmu “Život” pisao sam, primjerice, misleći na svoga sina Davida i prolaznost vremena, gledavši ga kako brzo odrasta, ali i na svu našu djecu jer za mene su sva djeca NAŠA djeca i svi zajedno trebamo o njima voditi brigu i pružiti im maksimalnu pažnju i ljubav.

U našoj kući uvijek ima glazbe – djeca obožavaju glazbu, posebice moja Sofia koja je sama otkrila neke istinske glazbene legende i stvorila svoj glazbeni ukus, na što sam posebice ponosan jer je nitko nije prisiljavao da sluša određenu vrstu glazbe, već je to isključivo njezina volja i odabir. Tako da je njezina soba puna vinila i CD-ova The Beatlesa, grupe Queen, Michaela Jacksona…, a od novije generacije obožava Harryja Stylesa – eto, baš je nedavno bila na njegovu koncertu u Beču i tako proslavila svoje maturantske dane!

* Živite u malom gradu. Što biste istaknuli kao prednosti, a što kao mane života u malom mjestu?

S obitelji sam se preselio iz Zagreba u Samobor, odnosno Malu Rakovicu, prije šest godina, i ni u jednom trenutku nismo požalili. Uživamo u svojoj kućici, uređenju okućnice i predivnom pogledu na prirodu. Obožavamo pozvati društvo i uživati u druženjima, roštilju… što u stanu nismo mogli. Naravno da mi nakon poslovnih obveza, mnogih putovanja i života u automobilu sa stotinu tisuća prijeđenih kilometara godišnje savršeno odgovara doći u svoju oazu koja mi pruža nevjerojatan mir i taj osjećaj doma i sigurnosti.

Fokusiram se maksimalno na prednosti, a mane i ne uočavam jer je Mala Rakovica nadomak Samobora, i stvarno jako blizu i Zagrebu, pa eventualno jedini nedostatak manjih mjesta – udaljenost od važnih institucija – ne osjećam. Sve što nam je potrebno za kvalitetan miran obiteljski život – imamo. Supruzi i meni je najvažnije bilo da nam djeca odrastaju ipak u normalnijem i zdravijem okruženju od gradskoga asfalta i svih opasnosti i izazova koje život u velikom gradu nažalost danas donosi novim generacijama. Činjenica da mi sin pohađa malu područnu školu – u malom razredu i s vrhunskom učiteljicom – meni je dovoljna i da je samo to rezultat preseljenja, bio bih sretan i zadovoljan odlukom, a dobili smo od života u manjem mjestu puno, puno više.

* Koji vam je najdraži dio karijere, a koji biste možda malo zaboravili?

Na svaki sam korak najiskrenije beskrajno ponosan, i to najviše zato što znam da iza mene ne stoje lobiji i da smo za svaki uspjeh zaslužni moj mali, ali prevrijedan tim i ja. Na početku sam karijere bio sam, a sada već petnaestak godina surađujem s istim ljudima, što je također znak koliko si vjerujemo, koliko se poštujemo i živimo isti san. Ne sramim se nijedne pjesme, a ni poslovnog poteza ni odluke jer sam u svakom tom trenutku bio iskren – to sam bio ja i u tom sam trenutku smatrao da činim najbolje. Svaka pobjeda, a i poraz, dio su našega puta; postajemo bolji, mudriji i učimo cijeloga života… Važno mi je da navečer mogu mirno leći i zaspati, čiste savjesti, i da svakomu od svojih suradnika mogu pogledati u oči. Sjajan je osjećaj što s godinama života, ako si to dopustiš i dovoljno naučiš, postaješ mudriji pa na tzv. poraze ne gledaš katastrofično, nego iz njih učiš, napreduješ i ploviš kroz život. Također, prioriteti nam se mijenjaju pa me ispunjava kada me istinski najviše razvesele “male” životne radosti poput odlaska u prirodu, dobrog društva ili putovanja, a sve više se oslobađam materijalnog, potreba za nagradama, dokazivanjem, nadmetanjem…

*Treba li pristajati na kompromise, gdje vi povlačite granicu?

Oduvijek slušam svoje srce i ne vjerujem u kompromise. Oni možda kratkoročno mogu funkcionirati, no dugoročno zasigurno nisu recept za uspjeh, kvalitetu i trajanje. Često sam od kolega znao čuti da stvaraju glazbu za publiku, da pjevaju ono što publika želi čuti – nisam se nikada s time mogao složiti; ne, pjesma se prvo mora svidjeti meni, kao umjetniku, izvođaču, nekome tko prenosi njenu emociju publici, a onda ako se svidi i publici – imamo uspjeh i zajednički doživljaj! Ja prvi moram voljeti i osjećati ono što pjevam i što želim emocijom putem pjesme prenijeti publici… Kako pravi umjetnik može pjevati nešto što mu se ne sviđa? Moramo biti autentični i dosljedni, vjerovati u ono što pjevamo. Mišljenja sam da su i sve naše glazbene legende tako razmišljale i da zato traju 50, 60 i više godina – uvjeren sam da Mišo Kovač voli svoje pjesme i vjeruje u ono što pjeva, jednako kao što i Josipa Lisac vjeruje svojim pjesmama i ne pristaje na neke pjesme ili suradnje samo zato jer misli da će se to publici svidjeti, već zato što ih ona osjeća, voli i živi. Za takve umjetnike imam maksimalno poštovanje – tu se više ne radi samo o glazbenim ukusima, već o poštivanju nečije dosljednosti, vjerodostojnosti, neproračunatosti i autentičnosti! Podilaženje publici i tzv. ukusu publike nikada nije bila moja opcija ni modus operandi, a ni vivendi. Kako u poslu, tako i u privatnom životu, bilo kojem odnosu, ne vjerujem u kompromise jer time automatski gubimo dio sebe. Volimo se, slažemo, funkcioniramo – ako prihvaćamo jedni druge kakvi jesmo – ako se moramo prilagođavati, podilaziti, to dugoročno ne može biti dobro.

* Sjećate li se neke pjesme od koje ste puno očekivali, a publika je još nije osjetila ili neke čiji vas je uspjeh posebno iznenadio?

Uvijek me iznova iznenadi kako neke pjesme, koje nisu bile službeni singlovi, zažive među publikom i pronađu svoj put. Takva je, primjerice, “Čuvam te u mislima” s mog prvog albuma “Čarolija”, koju sam napisao sa samo 17 godina. Nadalje, takva je i “Opasna žena” s albuma “Crno i bijelo”, a često na koncertima iz publike čujem povike i glazbene želje za pjesme koje nisam izvodio godinama. Diskografija mi je uistinu bogata, puno sam toga snimio u samo 22 godine karijere, i to mi je najveća radost i želja da iza sebe ostavim takav glazbeni trag. Oliver mi je jednom prilikom rekao: Mali, samo snimaj lipe pisme!

Srećom, nije bilo nekih pjesama koje bi podbacile, i kada sa svojim timom slažem set-listu za koncerte, uvijek imamo slatke muke koje pjesme odabrati. Divan je osjećaj da se tu ipak nanizalo vlastitih pjesama i pjesama koje publika i dalje voli i sluša, a najljepši mi je doživljaj kada mladenci neku moju pjesmu odaberu za najveći dan svoje ljubavi i pozovu me, najčešće kao iznenađenje, na svadbenu svečanost.

* Koje suradnje posebno pamtite?

Ima ih zaista mnogo i sretan sam što sam ostvario glazbene suradnje s nekima od najvećih legendi naše glazbe. Isto tako, gostovao sam ili su meni gostovali na koncertima neki dragi kolege, što zauvijek ostane u najljepšem sjećanju. Primjerice, nikada neću zaboraviti kada sam tjednima, mjesecima skupljao hrabrost pozvati Olivera Dragojevića da mi bude gost na mom koncertu u “Lisinskom”, a onda me još, osim pristankom, oduševio i svojom jednostavnošću pitavši me: “Hoćemo jednu tvoju, jednu moju pjesmu?” Isto tako, zauvijek ću pamtiti Vinka Cocu koji me prvi od svih kolega prepoznao i pozvao da gostujem na njegovu koncertu u “Lisinskom” još 2002. godine, kada sam imao samo jednu objavljenu pjesmu. Puno sam nastupao s predragom Terezom Kesovijom, snimili smo i “Adeste Fideles”, a pripremamo i još jedno veliko iznenađenje, nadam se za sljedeću godinu. S legendarnom Doris Dragović snimio sam duet koji je već sada evergrin i ne prođe ni jedan njezin ili moj koncert bez te velike pjesme. Sada sam snimio duet s velikom divom Zoricom Kondžom, kolegicom i mogu reći prijateljicom koju jednostavno obožavam. Veseli me što je publika vrlo brzo prepoznala našu pjesmu “Jubavi svitlo” i već je u drugom tjednu emitiranja po službenoj statistici postala petom najslušanijom pjesmom u državi.

* S kime biste još voljeli snimiti duet, ali baš da je kao ispunjenje snova, i postoji li nešto u vašoj karijeri što biste željeli ostvariti?

Uvijek sanjam. Kad čovjek prestane sanjati, prestane i živjeti. I uvjerenja sam da je sve moguće – kao što je rekao Walt Disney: “If you can dream it, you can do it!” Ostvario sam puno svojih glazbenih želja i snova – eto, neki dan na Melodijama Jadrana predstavnici medija fotografiraju Doris Dragović, Zoricu Kondžu i mene – a ja kažem: “Jesam hit?” Pa ja imam duete s objema, našim istinskim divama, pjevačicama kojima se oduvijek divim i čije glasove obožavam – a naše će pjesme “Ima nešto u tome” i “Jubavi svitlo”, siguran sam, generacijama i generacijama živjeti među publikom.

*Kako ćete provesti ljeto? Hoće li biti radno i čemu se fanovi mogu veseliti ovog ljeta, a možda i od

početka jeseni?

Uvijek volim spojiti ugodno s korisnim, tako da će biti poluradno, ali i uz dosta odmora s obitelji. „Što je vrijeme, zašto leti?“, stihovi su moje pjesme „Život“ kojih sam svakim danom sve svjesniji. Djeca odrastaju, uskoro će svojim putem i više neće biti cool s roditeljima ići na godišnji odmor, što je sasvim normalno i svi smo prošli tu fazu odrastanja, pa koristim svako ljeto da svi budemo zajedno na odmoru i potajice se nadam da to nije ono posljednje ljeto da smo svi zajedno na okupu, haha. Dio ljeta ću provesti radno, na nastupima, a dio ću se posvetiti vokalnoj edukaciji koju pohađam u Italiji kod vrhunskih profesorica već duže vrijeme (da, da, čak i ja se i dalje educiram iako se mnogi tome čude, no mislim da je mudro znati koliko još ne znaš i da čitav život treba učiti i nadograđivati svoje znanje), no i o tome će uskoro biti više riječi. Trenutno radim na promociji aktualnoga singla „Jubavi svitlo“, dueta sa Zoricom Kondžom, a za jesen i zimu pripremamo puno iznenađenja, nove singlove, koncerte i veliku proslavu 18. rođendana albuma „Kad si sretan – najljepše dječje pjesme“, najprodavanijeg albuma za djecu ovog milenija. Zadovoljan sam što sam započeo i novu glazbenu suradnju s Menartom pa već pripremamo neka iznenađenja za prave i istinske glazbene sladokusce; bit će tu jedan live album, a i prvo izdanje na vinilu!