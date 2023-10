Jacques i Jole napravili urnebes na svadbi, evo što se dogodilo kada su zapjevali Mišin hit

Autor: I.D.

Kako to izgleda kada dva hrvatska slavuja otpjevaju veliki hit legendarnog Mate Miše Kovača? Jacques Houdek je na društvenim mrežama podijelio snimku na kojoj on i Joško Čagalj Jole zabavljaju ekipu na svadbi uz popularnu pjesmu.

‘Naježila sam se 33 puta’

“Ovo još niste nikada čuli”, napisao je ponosno pjevač, a komentari su se samo zaredali.





“Eh da klinci slušaju takvu glazbu, svijet bi bio puno ljepši i zdraviji”, “Taman da ću zaspati i vidim ovu krasotu i divotu. Naježila sam se 33 puta i sad mi se ide na neku svadbu. E moj Jacques, kaj ti meni delaš”, “Eto, plačem, šest ujutro… Besmrtna pjesma, besmrtan Mišo, živa legenda, naravno i besmrtan Gospon Glas, Glaščina… Neka nas sve dragi Bog blagoslovi”, “Prekrasno, zar se mogu slušati cajke pored ovakvih pjesama”, pisali su Jacquesu pratitelji.

Podsjetimo, Jacques se za Dnevno sjetio svojih glazbenih početaka.

“Prva pjesma koje se sjećam, a da sam je stalno pjevao je “Zeko i potočić”. Prvo mi ju je pjevao moj tata, a onda sam je čak pjevao i na prijamnom za glazbenu školu na koji me odvela mama, i to onako neambiciozno – čisto da udovolji hiru svoga djeteta, a onda su joj nakon prijamnog rekli: “Gospođo Houdek, vi imate wunderkinda!” I tu je zapravo počela cijela priča. Zanimljivo da me nakon toliko godina “Zeko i potočić” ne napušta, pa je i danas izvodim na svojim mnogobrojnim koncertima za djecu i imam blagoslov tom pjesmom uljepšati mnoga djetinjstva”, otkrio nam je.

“Oduvijek znam i osjećam da se na neki način želim baviti glazbom. Nisam nikada sjeo i razradio plan pa rekao: “E, ja želim biti pjevačka zvijezda!” Sam Bog zna da tomu nije bilo tako.









Glazba je moj iskon, moj poziv, moja najveća ljubav. Pjevam jer volim pjevati, ne mogu zamisliti svoj život bez glazbe. Kako je vrijeme odmicalo, postupno je glazba postala i moj posao – eto, sada već više od 22 godine – i sretan sam i blagoslovljen što mogu raditi ono što najviše volim i živjeti od toga – to zaista smatram ogromnim blagoslovom i svaki dan iskreno Bogu zahvalim na tome.