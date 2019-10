Jacques Houdek i Nina Kraljić imaju novu pjesmu: Pri objavi Jacques rekao što misli o današnjoj glazbi

Jacques Houdek na svom je Facebook profilu iznenadio objavom u kojem najavljuje svoju novu pjesmu u suradnji s Ninom Kraljić. Podijelio je svoje stavove o glazbi i pritom fanovima dao uvid u tekst nonastale pjesme. Za glazbu i video spot ipak ćemo morati pričekati. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

Dragi moji, svi vi koji godinama pratite moj glazbeni put, moj životni poziv – i u dobru, i u zlu – znam da vam je iskreno stalo do mene, volim vas sve skupa i zahvalan sam vam na silnoj podršci i ljubavi koja me drži na životu. Dajete mi snage da i dalje stvaram za vas na jedini način koji poznajem – bez podilaženja, kalkulacija, skrivenih motiva… Već isključivo iskreno, s puno poštovanja prije svega prema glazbi, a onda naravno i prema vama, pa i sebi samome. Još uvijek iskreno vjerujem u dobru glazbu, u glazbenu čestitost, u kvalitetu iznad svega, te da je jedini pravi put onaj koji dolazi iz srca – to je put koji se uvijek trudim birati i nitko me nikada neće uvjeriti u suprotno! Pop glazba je u ogromnoj krizi, treba to jasno reći. Mnogi izvođači, koji još uvijek drže do visokih vrijednosti u glazbi i ne žele se “prodati”, svim silama nastoje održati glave iznad vode. Stoga vam hvala još jednom svima koji prepoznajete prave vrijednosti i ne odustajete od njih! ❤️🙏

Imam za sve vas jedno iznenađenje; nova pjesma izlazi uskoro, presretan sam jer ju je svojim gostovanjem i neponovljivim vokalom obogatila Nina Kraljić, The Voice Hrvatska.

Autorica teksta i glazbe je genijalna Andrea Qubrick, a produkciju potpisuje jedan i jedini Bojan Šalamon Rubikon Sound Factory. Dok pjesma i videospot ne ugledaju svjetlo dana – predstavljam vam tekst pjesme koja se zove “ČISTA UMJETNOST”.