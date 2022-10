‘JA STVARNO NE ZNAM O ČEMU MAJA PRIČA, O KAKVOJ ISTINI?’ Otac nestale Marijane o izjavi druge kćeri: ‘Ne želim ulaziti u njezine razloge zašto je to rekla’

Nakon što je u subotu navečer ušla u kontroverzni srpski show ‘Zadruga‘, sestra nestale Marijane Seifert iz Big Brothera je rekla kako obitelj zna što se dogodilo s njezinom sestrom te da će cijelu istinu kazati pred kamerama kada za to bude spremna.

“Mi u obitelji dali smo sve od sebe da što više toga saznamo. I saznali smo 99,9 posto. Napokon smo dobili sliku što se dogodilo i pokušavamo to prihvatiti. Znamo apsolutno sve! Plač i suze dijelim samo sa svojom obitelji. Moja bol je moja bol i nosit ću je do kraja života..

Imam šesto čulo, kad se to dogodilo znala sam da je više nema i sad se sve dokazalo da je tako kako je. A ljudi ne mogu očekivati da ću odustati. To je pogađalo i moju sestru, nju su dokrajčili zli komentari, nije se od toga nikad oporavila. Ali ja sam drugačija, drvlje i kamenje možete po meni, nećete me slomiti ni uništiti!" kazala je Maja koja je početkom kolovza za Slobodnu Dalmaciju rekla kako bi "Marijanin suprug Karlo Seifert trebao reći što se dogodilo u noći kad je nestala pobjednica Big Brothera".





Marijanin otac: ‘Ja ne znam o čemu Maja priča’

Međutim, izgleda kako ostali članovi obitelji ne dijele mišljenje s Marijaninom sestrom, pa njihov otac nije imao ništa novog reći o nestanku kćeri.

“Ja stvarno ne znam o čemu Maja priča? O kakvoj istini? Shvatite me, nije nam drago da je uopće išla tamo i ne želim ulaziti u njezine razloge zašto je to rekla… Mogu vam kazati da je istraga o Marijaninom nestanku i dalje otvorena i traje. Apeliram ovim putem da vi novinari ne zaboravite na moju kćer i s vremena na vrijeme podsjetite javnost na njezin nestanak. Također, molim sve one koji nešto znaju o tome što se uistinu dogodilo te večeri kad je Marijana nestala da kažu policiji ili dođu do mene” , rekao je Marijanin otac Ivo Kovačević.

U slučaju da posjedujete informacije o Marijani, policija vas moli da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: [email protected]

‘To je laž. Ona je u ponoć bila sa mnom’

Podsjetimo, pobjednica regionalnog Big Brothera nestala je u Zagrebu u noći s utorka na srijedu 27. travnja ove godine. U 5.30 ujutro na broj 192 građanin koji se Mostom mladosti kretao stazom za pješake iz smjera Savice prema Zapruđu prijavio je kako je na sredini mosta pronašao torbicu s dokumentima na ime Marijana Seifert. Pritom oko sebe nije vidio nikoga. Nakon tri sata, u 8.30 policiji je uslijedio novi poziv, onaj Marijaninog muža, Karla Seiferta koji je prijavio nestanak supruge iz stana u Lastovskoj ulici koji se, prema njegovim sumnjama, dogodio tu noć, poslije ponoći, nakon što su otišli na spavanje.

Novinarka emisije Provjereno Ana Malbaša nedavno je u rekonstrukciji noći Marijaninog nestanka donijela nova saznanja prema kojima je zvijezda Big Brothera nestala kasnije nego što je njezin suprug to tvrdio kada je Marijana misteriozno nestala prije šest mjeseci.

"Ako je stvarno istina da je suprug dao izjavu da su u ponoć legli, to je laž. Ona je u ponoć bila sa mnom", rekao je Malbaši jedan od svjedoka.









Nema joj ni traga

Seifert je s policijom podijelio podatke da je Marijana bila odjevena u kratku majicu boje senfa, crnu sportsku jaknu, crne tajice s bijelo-crvenom crtom i svijetle tenisice. Pritom je dao i detaljniji opis da je visoka 167 cm, vitkog stasa, plave kose i zelenih očiju te da na tijelu ima nekoliko tetovaža. Karlo je na dan Marijaninog nestanka izjavio da nije ostavila nikakvu poruku niti da je bilo naznaka prema kojima bi se dalo zaključiti da planira nestati.

Marijanu su tražili policajci , ronioci i vatrogasci, a pretraživanje Save obavljalo se čamcima i dronom na kojem je bila termovizijska kamera. Međutim, potraga do danas nije dala rezultata te je Marijanin nestanak i dalje obavijen velom tajne.

